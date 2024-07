Csak 15 ország dzsúdócsapata lesz nagyobb a magyarnál Párizsban

A judoinfo.hu összegzése szerint a Pupp Réka, Özbas Szofi, Gercsák Szabina, Pongrácz Gergely, Ungvári Attila, Tóth Krisztián, Vég Zsombor összetételű, hétfős küldöttség nyolc versenyszámban lesz érdekelt, mivel az egyéni számok mellett csapatban is szerepelhet. Ezzel a magyaroké a 16. legnépesebb dzsúdós delegáció. Csak két ország indíthat teljes, 14 fős csapatot, a házigazda Franciaország a rendező jogán, a sportág őshazája, Japán pedig minden súlycsoportban szerzett kvótát (többnyire nem is egyet). A magyarnál népesebb csapattal utazik Brazília, Olaszország, Izrael, Üzbegisztán, Dél-Korea, Grúzia, Németország, Mongólia, Hollandia, Azerbajdzsán, Spanyolország, Kazahsztán és Törökország is.

A legtöbb ország (36) és a legtöbb sportoló (180) Európát képviseli, Afrikából 31, Ázsiából 26, Amerikából 22, Óceániából pedig 7 ország cselgáncsozói lesznek jelen. Ötvenöt ország delegálhat legalább két versenyzőt, 67 ország pedig mindössze egy főt küld - köztük Argentína, Románia és Szlovákia is.

Ami a súlycsoportokat illeti, Ungvári Attila kategóriájában, a 81 kilogrammban indulnak majd a legtöbben, harminchárman, a legkevesebben, huszonketten pedig a női 78 kilogramm küzdelmeire készülnek. Párizsban csaknem teljesen megvalósul a nemek közötti egyenlőség, mivel csupán hattal több férfi dzsúdós lesz jelen, mint női.

A magyar dzsúdócsapat létszáma az olimpiákon:

1964: Tokió –

1972: München 6

1976: Montreal 6

1980: Moszkva 8

1984: Los Angeles –

1988: Szöul 7

1992: Barcelona 12

1996: Atlanta 7

2000: Sydney 6

2004: Athén 2

2008: Peking 6

2012: London 8

2016: Rio de Janeiro 8

2021: Tokió 7

2024: Párizs 7 + csapat