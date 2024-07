Andrásfi Tibor: Volt olyan pillanat, amikor azt hittem, nyertem

– Irigylem az önuralmát. Látszólag egész nap ugyanazzal az önuralommal jön a sajtóhoz beszélgetni. Mások két ilyen vereség után felborogatnának itt valamit dühükben.

– Azt hiszem, nekem is azt kellene... Nagyon csalódott vagyok és igazából nem is akarok belegondolni, milyen két lehetőség csúszott ki a kezemből. Éremért jöttem... Az előző asszó után azt mondtam, nagyon kevésen múlt, hogy nem jutottam a döntőbe, itt még kevesebben. Volt olyan pillanat, amikor azt hittem, nyertem, nem hallottam, hogy álljt mondott a zsűri, amikor beadtam a tust. Keserű lett a vége, remélem pár nap múlva kicsit jobban tudom majd értékelni ezt az eredményt, mert egyébként nagyon jól éreztem magam, remek volt versenyezni ennyi ember előtt. Az amiért jöttem, végül nem sikerült, és különösen fáj, hogy ilyen közel voltam kétszer is.

– A csapatverseny előtt mekkora hiányérzet maradt önökben?

– Senki sem lehet teljesen elégedett, bízom benne, hogy mindenki harapni fog a csapatversenyen. Oda is éremért jöttünk, úgyhogy remélem, el tudjuk érni azt, ami most nem sikerült.

– Öt asszójából három is hosszabbítás után dőlt el. Miből vannak az idegei?

– Kötélből, de most már kezdett elszakadni a nap végére. Vissza kell mennem a szállásra, le kell nyugodnom, és átgondolnom, mi történt ma.