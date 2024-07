A magyarok olimpiája a közmédia minden felületén követhető

Nincs leállás az M4 Sportnál. A népszerű és kiemelkedő nézettséget hozó labdarúgó-Európa-bajnokság után a párizsi nyári olimpiai játékok közvetítésére készül Magyarország legnézettebb sportcsatornája.

„Valamennyi ötkarikás játékokra kiemelten készülünk, de a velünk megegyező időzóna miatt a párizsinak még nagyobb jelentősége lesz” – fogalmazott az M4 Sport csatornaigazgatója. Székely Dávid hozzátette: „Gyakorlatilag nem telt el úgy nap az elmúlt három évben, hogy ne lett volna téma az olimpia. A célunk, hogy mindent megmutassunk, ami fontos a magyar szurkolóknak: legyen szó honfitársaink szerepléséről, interjúiról és remélhetőleg minél több eredményhirdetéséről. Idén is a magyarok olimpiáját igyekszünk bemutatni a magyaroknak, kiegészítve azokkal az eseményekkel, ahol ugyan nem vagyunk érdekeltek, de nagy érdeklődés övezi őket.”

Az M4 Sporton már július 24-én délután megkezdődik az olimpia a futballtorna első mérkőzéseivel, másnap pedig már a női kézilabdázók is bekapcsolódnak – a női válogatott első összecsapása épp a rendező franciák elleni lesz július 25-én csütörtökön, este 7 órától. Pénteken este 19.30-kor jön a várva várt megnyitóünnepség, amit ezúttal nem egy stadionban, hanem a Szajna hat kilométeres szakaszán rendeznek meg.

Július 27-től beindul a nagyüzem: az M4 Sport mellett az M4 Sport+ is szinte kizárólagos olimpiai csatornává válik, így szimultán szurkolhatnak a magyarok a sportolókért. Az M4 Sporton három műsorvezető várja majd a nézőket: délelőtt Mohay Bence, napközben Berkesi Judit, este pedig Petrovics-Mérei Andrea segít eligazodni a sportágak között, s összefoglalót is adnak a nap addigi és várható történéseiről.

Ezzel azonban még korántsem ér véget a közmédia olimpiai műsorfolyama, hiszen az m4sport.hu-n további öt digitális csatornán lehet majd élőben látni azokat az eseményeket, amelyek a két csatornára nem, vagy csak részben kerültek be. Ezek regisztrációhoz nem kötött, ingyenesen nézhető adások, szintén túlsúlyban a magyarokkal, valamint a kézilabda- és a férfi kosárlabdatornával. Az M4 Sport a magyar olimpiai csapat hivatalos otthonaként folyamatosan mutatja az ötkarikás sportágak legfontosabb magyar eseményeit, így a legfelkészültebb kommentátorok, szakkommentátorok tolmácsolásában élvezhetik majd a nézők a párizsi játékok minden percét.

A Kossuth Rádió ezúttal is élőben közvetíti a magyar érdekeltségű versenyeket, a Halló, itt Párizs című rendkívüli műsoruk pedig reggel 9-től követhető. Újdonság az előző olimpiához képest, hogy idén már nemcsak a Kossuth Rádióban, hanem a június 14-én elindult Nemzeti Sportrádióban is minden részletre kiterjedően közvetítik a történéseket. A 8.40-kor kezdődő Sportreggelben élőben kapcsolják Párizst, majd a Körkapcsolás című műsorban egész nap folyamatosan jelentkezik a rádió 12 kiküldöttje a magyar érdekeltségű eseményekről, így semmiről nem maradnak le a hallgatók. A Nemzeti Sportrádió továbbá a magyar paralimpiai csapat hivatalos médiapartnereként folyamatosan beszámol majd a XVII. Paralimpiai Játékokról is. A sporteseményt augusztus 28. és szeptember 8. között rendezik meg a francia fővárosban, várhatóan 40-45 magyar paralimpikon részvételével.

A Nemzeti Sport már száz évvel ezelőtt is első kézből, a helyszínről tudósította az olvasóit az 1924-es párizsi olimpiáról, ahogyan azóta is minden alkalommal. Idén sem lesz másképp, de most már az online felületeken is folyamatosan tájékoztatjuk az olvasókat mindarról, ami Párizsban történik. „Erős helyszíni csapattal, sportági szakértőkkel, kiemelt terjedelemben, exkluzív interjúkkal készülünk a sportrajongóknak" – mondta Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, az MTVA Sportkoordinációs Szerkesztőbizottságának elnöke.

Szintén érdemes lesz az m4sport.hu valamint a nemzetisport.hu dedikált internetes, valamint közösségi felületeit is követni, hiszen számtalan magyar érdekeltségű, színfalak mögötti tartalommal, továbbá összefoglalókkal várják a sportrajongókat.