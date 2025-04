Fantasztikus góllal egyenlített a Bologna, csak egy pontot szerzett a Napoli

Kiváló sorozatot tudhat maga mögött a Bologna, hiszen az elmúlt hat mérkőzését (öt bajnokiját és egy kupameccsét) megnyerte, viszont most jönnek számára az igazán nehéz összecsapások, mivel a bajnoki hajrá a Napoli-mérkőzéssel kezdődik, majd jön az Atalanta, az Inter, az Udinese, a Juventus, a Milan, a Fiorentina és végül a Genoa elleni találkozó. A hazaiaknak ugyebár a BL-indulás a céljuk, míg a nápolyiak a bajnoki címre hajtanak, ám az előző hét Serie A-találkozójukból csak kettőt tudtak megnyerni, azonban az éllovas Internazionale parmai pontvesztése miatt esélyük nyílt rá, hogy egy pontra csökkentsék hátrányukat.

A Napoli meggyőzően is játszott az első félidőben, és a 18. percben meg is szerezte a vezetést – Frank Anguissa csente el a labdát a felezővonalnál, majd kilépett a védők között, kicselezte a kapust, és hat méterről az üres kapuba gurított. Növelhették volna előnyüket a vendégek, majd a szünet után teljesen megváltozott a mérkőzés képe, a Bologna beszorította ellenfelét, és fantasztikus góllal egyenlített. Jens Odgaard adott be balról, Dan Ndoye öt méterre a kaputól, annak háttal sarkazott, a menteni igyekvő Juan Jesus feje fölött éppen átszállt a labda, majd a lécről a gólvonal mögött ért földet. A folytatásban is támadásban maradt a vendéglátó, többször is betalálhatott volna, még a hajrában is, de Emil Holm fejesét bravúrral védte Simone Scuffet, majd Santiago Castróról a kapu mellé pattant a labda. A Napoli nem tudta kihasználni az Inter botlását, maradt a három pont különbség a két csapat között, a Bologna pedig nem tudott fellépni a harmadik helyre ezzel az egy ponttal. 1–1

OLASZ SERIE A

31. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Bologna–Napoli 1–1 (Ndoye 64., ill. Anguissa 18.)

Vasárnap játszották

Roma–Juventus 1–1 (Shomurodov 49., ill. Locatelli 40.)

Lecce–Venezia 1–1 (Baschirotto 65., ill. Gallo 50. – öngól)

Empoli–Cagliari 0–0

Torino–Hellas Verona 1–1 (Elmasz 67., ill. A. Sarr 64.)

Kiállítva: Ricci (86., Torino)

Atalanta–Lazio 0–1 (Isaksen 54.)

Szombaton játszották

Monza–Como 1–3 (Mota 5., ill. Ikoné 16., Diao 39., Vojvoda 51.)

Parma–Internazionale 2–2 (Bernabé 60., Ondrejka 69., ill. Darmian 15., M. Thuram 45.)

Milan–Fiorentina 2–2 (Abraham 23., Jovics 64., ill. Thiaw 7. – öngól, Kean 10.)

Pénteken játszották

Genoa–Udinese 1–0 (Zanoli 77.)