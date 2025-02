Kiváló mérkőzésen játszott döntetlent a Lazio a Napolival

Az FC Bruges elleni BL-párharc két felvonása között az Atalanta a Cagliarit fogadta a bajnokságban. Gian Piero Gasperini csapata szerdán Belgiumban szenvedett egygólos vereséget, és a szombati bajnokira sem tudott igazán felpörögni.

A tartalékos Atalanta az első félidőben lövést sem engedett a Cagliarinak, igaz, a hazaiak is csak egyszer találták el a kaput. A második játékrészben jöttek a hazai cserék: Vanja Vlahovics, Marco Palestra és Charles De Ketelaere is beállt, ezzel pedig az Atalanta támadójátéka is fellendült. A vendégek hősiesen védekeztek, Gasperini csapata fásultan, a támadóharmadban rengeteg hibával játszott, így gól nélkül fejeződött be a találkozó. 0–0

Remek mérkőzést játszott a Lazio a Napolival – a találkozó első 20 perce kifejezetten jó játékot és két gólt hozott. A római csapat szerzett vezetést, Gustav Isaksen 30 méterről bombagólt ragasztott a jobb felső sarokba. Nem sokkal később jött az egyenlítés, Giacomo Raspadori kényszerítőzött Romelu Lukakuval, majd Ivan Provedel lába között a kapuba lőtt. Ezt követően a hazaiak irányították a játékot, de helyzeteket annyira nem tudtak kidolgozni.

A folytatás is izgalmasan alakult, Isaksen duplázhatott volna, ám óriási helyzetet hagyott ki, a jobb felső mellé lőtt. Ez sokba került, mivel a nápolyi együttes nemsokra rá betalált egy rettentően szerencsés góllal. Raspadori lőtt kapura, Mario Gila hátán megpattant a labda, amelybe Adam Marusics belenyúlt, róla pedig a saját kapujába került. Nagyon nyomott a Lazio, és a hajrában egyenlített is: Boulaye Dia játszott össze Mattia Zaccagnival, majd okosan helyezett 15 méterről a jobb alsóba. Az utolsó percekben mindkét csapat ment előre, és a vendéglátó megnyerhette volna a meccset, Tijjani Noslin lövését azonban lábbal védte Alex Meret. A Napoli zsinórban harmadik bajnokiján ikszelt, aminek alighanem nagyon örül a vasárnap a Juventus vendégeként pályára lépő Inter. 2–2

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

Atalanta–Cagliari 0–0

Lazio–Napoli 2–2 (Isaksen 6., B. Dia 87., ill. Raspadori 13., Marusics 64. – öngól)

KÉSŐBB

20.45: Milan–Hellas Verona (Tv: Arena4)

Vasárnap

12.30: Fiorentina–Como (Tv: Match4)

15.00: Monza–Lecce

15.00: Udinese–Empoli

18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Internazionale (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Hétfő

20.45: Genoa–Venezia (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Bologna–Torino 3–2 (Ndoye 20., 70. – a másodikat 11-esből, Biraghi 90. – öngól, ill. Vlasic 37., Elmasz 65.)