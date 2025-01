Kolo Muanit kölcsönvette a Juventus a PSG-től

A 26 éves támadó már a múlt héten részt vett a Juventusnál az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, ám hiába szerette volna Thiago Motta vezetőedző már az elmúlt hétvégén a Milan elleni rangadón bevetni Kolo Muanit, a PSG akkor még nem engedhette el. Csütörtökre azonban elhárultak az akadályok a transzfer létrejötte elől, így vb-ezüstérmes érkezését gyorsan be is jelentette a torinói alakulat.

A késlekedés oka francia sajtóhírek szerint az volt, hogy a párizsiak már kölcsönadták a szabályokban maximálisan meghatározott számú labdarúgót ebben az idényben, így előbb közülük kellett valakit visszahívni, vagy végleg megválni tőle. A problémát végül az oldotta fel, hogy a PSG felbontotta a Villarrealhoz kölcsönadott Juan Bernat szerződését, így a kölcsönadottak listáján Kolo Muani elfoglalhatta a végleg a Villarrealhoz kerülő spanyol helyét.

Mindez tehát azt jelenti, hogy Kolo Muani szombaton a Napoli ellen akár be is mutatkozhat a Juventus színeiben – feltéve, ha Thiago Motta is úgy szeretné.