Fordított a Napoli, elveszítette veretlenségét a Juventus

ANTONIO CONTE A JUVENTUS ELLEN, a listavezető a rekordbajnok ellen – akadt bőven kuriózuma a mérkőzésnek a Diego Armando Maradona Stadionban. A Juventushoz alig néhány órája írt alá a francia válogatott csatár Randal Kolo Muani, és máris betette őt a kezdőcsapatba középcsatárnak Thiago Motta vezetőedző, Dusan Vlahovics kárára, aki a kispadra került. Mivel a szerb csatárnak hatalmas a fizetése, és hosszabbítani sem feltétlenül akar Torinóban, az is elképzelhető, hogy már nem sokáig látjuk Juventus-mezben.

A hatodik percben vezetést szerezhetett volna a Juve, Kenan Yildiz zseniális cselt mutatott be az öt és felesen, de lövését védte Alex Meret. Nem volt sok helyzet az első félidőben, ezt követően a 30. percből lehetett feljegyezni azt a jelenet, amikor Nicolás González 25 méterről ballal tüzelt a bal kapufa mellé egy méterrel. A Napoli legnagyobb helyzete a 41. percben alakult ki, Leonardo Spinazzola balról érkező beadásából André Zambo Anguissa hét méterről kevéssel fölé fejelt.

Nem volt sok sansz arra, hogy gólt lássunk a szünetig, a 43. percben mégis betalált a Juventus! Méghozzá a csapatban első meccsét játszó Randal Kolo Muani jóvoltából. Jobb oldali akció végén az alapvonalról mélyen visszatett labda Teun Koopmeinersnek volt jó, ő azonnal továbbított a francia csatárnak, aki szépen ráfordult a labdára, és egyből a kapu közepébe lőtt. Megélénkült a félidő vége, a túloldalon Matteo Politano is jól eltalálta a labdát 24 méteres szabadrúgásból ballal, néhány centiméterrel ment csak a léc fölé.

A fordulás után, az 50. percben Romelu Lukakunak hatalmas helyzete volt, négy méterről fejelt, Michele Di Gregorio bravúrt bemutatva, a gólvonalról tornázta ki a labdát. A belga csatár, Antonio Conte, a szurkolók – mindenki fogta a fejét, ez mégis hogy maradhatott ki.

De az 57. percben már nem úszta meg a Juventus: Matteo Politano jobbról érkező beadásából a magasra emelkedő André Zambo Anguissa gyönyörűen fejelt a jobb alsó sarokba, 1–1! Az egyenlítés után átvette a mérkőzés irányítását a nápolyi csapat, hajtott a győztes gólért. Előbb Federico Gatti vétlen kezezése után még megúszta a büntetőt a Juve, de kisvártatva már nem lehetett nem befújni azt, hogy Manuel Locatelli felrúgta a büntetőterületen belül Scott McTominayt. A jogos tizenegyest Romelu Lukaku magabiztosan váltotta gólra, ballal laposan a kapu közepébe lőtt, miközben Michele Di Gregorio balra elvetődött.

Egyre tisztábban látszottak a fáradtság jelei a torinóiakon, a védelmük kaotikussá vált, benne volt a pakliban, hogy újabb góllal a Napoli eldönti a meccset. Hihetetlenül harcosan játszottak a déliek, játékosaik méterekről is csúsztak a labdára. Az utolsó tíz percre beküldte a „sértett sztárt”, Dusan Vlahovicsot is Thiago Motta, de ő sem hozta el a megváltást, nyert a Napoli. A mérkőzés előtt a Juventusnak a bajnokságban 29 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata volt (még ha ebben 19 döntetlen is benne foglaltatott), ez most véget ért. 2–1

Két statisztika a végére: Kolo Muani lett az első francia játékos David Trezeguet óta, aki bajnoki gólt szerzett a Juventusban. Trezeguet 2009. december 12-én, a Bari elleni meccsen talált be franciaként legutóbb. Lukaku pedig a 200. gólját jegyezte az öt legnagyobb európai ligában.

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

Napoli–Juventus 2–1 (Zambo Anguissa 57., R. Lukaku 69. – 11-esből, ill. Kolo Muani 43.)

Como–Atalanta 1–2 (N. Paz 30., ill. Retegui 57., 70.)

Később

20.45: Empoli–Bologna (Tv: Match4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

12.30: Milan–Parma (Tv: Match4)

15.00: Udinese–Roma

18.00: Lecce–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Fiorentina (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Torino–Cagliari 2–0 (Ché Adams 8., 61.)