Világbajnok csapattársat kaphat Sallai Roland

Több egymástól független forrás is arról számolt be kedden, hogy a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaraynál komolyan fontolóra vették a lehetőségét annak, hogy Paulo Dybalát megszerezzék az AS Romától.

Amint arról hétfőn beszámoltunk, küszöbön áll a nagytakarítás az idényben igencsak cudarul szereplő AS Románál, és egymástól független török és olasz források szerint az egyik római távozó Paulo Dybala lehet. A 31 éves világbajnok argentin támadót ugyanis szívesen látná a Galatasaray, és lehetőség szerint már a téli átigazolási időszakban szeretné megszerezni. A football-italia.net szerint azonban Dybala szeretné kitölteni az idény végéig szóló római szerződését, és nem szeretné elhagyni az olasz fővárost, kivéve, ha a klub úgy nem dönt, hogy megválik tőle – mindenesetre egyelőre nem tudni arról, hogy a Roma tárgyalást kezdett volna Dybala szerződésének megújításáról.