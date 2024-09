Serie A: szurkolói rendbontás, végül kiütéses Napoli-győzelem Cagliariban

Parázs hangulatú meccset játszott egymással az Antonio Conte által átszervezett, a forduló előtt két győzelemmel és egy vereséggel álló Napoli és a még győzelem nélkül álló Cagliari.

A vendégek Giovanni Di Lorenzo révén a 18. percben megszerezték a vezetést, majd szurkolói rendbontás miatt több percet állt a játék: a két fél szurkolótábora ugyanis elkezdett petárdázni a lelátón, emiatt egy ideig az is kétséges volt, hogy tudják-e folytatni a találkozót. Végül aztán folytatódott a játék, s a második félidőben beindult a nápolyi henger is, azt követően, hogy a Cagliari kitámadott, és a vendégek kapusa, Alex Meret több bravúrt is bemutatott. A 66. percben Hvicsa Kvarachelia talált be a hazai csapat kapujába egy kontra után, majd pár perccel később Romelu Lukaku is eredményes volt. A 0–4-es végeredményt Alessandro Buongiorno állította be a 93. percben.

Újabb győzelmének köszönhetően a Napoli megszerezte kilencedik pontját a bajnokságban és az élre állt a bajnokságban, de az Inter este átveheti a vezetést, amennyiben győz a Monza otthonában.

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

Cagliari–Napoli 0–4 (Di Lorenzo 18., Kvarechelia 66., Lukaku 71., Buongiorno 90+3.)

KORÁBBAN

Atalanta–Fiorentina 3–2 (Retegui 21., De Ketelaere 45., Lookman 45+1., ill. Martínez Quarta 15., Kean 32.)

Torino–Lecce 0–0

HÉTFŐN

18.30: Parma–Udinese

20.45: Lazio–Hellas Verona (Tv: Match4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Como–Bologna 2–2 (Casale 5. – öngól, Cutrone 53., ill. Castro 76., Iling-Junior 90+1.)

Empoli–Juventus 0–0

Milan–Venezia 4–0 (Hernandez 2., Gabbia 16., Pulisic 25. – 11-esből, Abraham 29. – 11-esből)

Kiállítva: Nicolussi Caviglia (Venezia, 73.)