Tizenöt év után ismét Kassán játszik az AS Roma! – hivatalos

„Szlovákia negyedik legnagyobb stadionja, a Kassai Futball Aréna most már teljesen elkészült, és szeretnénk egy emlékezetes mérkőzéssel, hivatalosan is megnyitni az UEFA által adható legmagasabb minősítéssel rendelkező stadiont. Két hónap intenzív munka után bejelenthetjük, hogy július 22-én 17 órától az első osztályú Niké Ligában játszó FC Kassa ellenfele az Európa-liga idei elődöntőse, a háromszoros olasz bajnok, kilencszeres kupagyőztes, a két évvel ezelőtti Európa-konferencialiga-győztes AS Roma lesz” – mondta a Kassai Futball Aréna vezérigazgatója, Peter Schmiedl a szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközlemény szerint.

„Le a kalappal a Futball Aréna vezetősége és vezérigazgatója előtt, amiért sikerült leszervezni egy ilyen nagy múltú klub Kassára érkezését. Bízom benne, hogy telt ház lesz. Van egy kis nosztalgikus érzésem, hiszen a legendás Francesco Totti vezetésével éppen tizenöt évvel ezelőtt az AS Roma Európa-liga-mérkőzésen már Kassára látogatott. Akkor az MFK Kosice 2009. augusztus 20-án 8450 néző előtt három hármas döntetlent játszott” - mondta Dusan Trnka, az FC Kassa elnöke.

Érdekesség, hogy az AS Roma jelenlegi vezetőedzője, Daniele De Rossi akkor kezdőjátékosként végig a pályán volt.