Új sportolói szerződés a húsz legjobbnak a Bocskai István-emlékverseny kezdete előtt

A Magyar Ökölvívó-szakszövetség húsz kiemelt öklözővel a verseny kezdete előtt kötötte meg azt a sportolói szerződést, amelynek értelmében hosszú távon is biztosítva van válogatottjaink felkészülése és versenyzése. A Bocskai után például szinte azonnal edzőtáborba vonulnak a legjobbak, hogy az új olasz kapitány, Emanuele Renzini, avagy a Maestro ne csak szóban, hanem a gyakorlatban is megismerkedjen bunyósainkkal.

A rövid távú cél a szeptemberi liverpooli világbajnokság, a hosszú távú pedig természetesen a Los Angeles-i olimpia, amelyen mindenki reményei szerint 2000 után ismét dobogóra állhat majd magyar ökölvívó. (Csak a miheztartás végett: Renzini az olasz válogatott élén a Sydney óta eltelt negyedszázadban kilenc olimpiai érmet számlál...)

Az első napon értelemszerűen csak selejtezőket rendeztek Debrecenben, legjobbjaink közül ringbe lépett a könnyűsúlyú Veres Roland és Kovács Kruzitó, a nőknél pedig Mezei Petra (51 kg), Horváth Laura (54 kg) és az Eb-ezüstérmes Lakos Regina (70 kg) is. A hölgyeké eleinte nem volt sikertörténet, hiszen Mezei és Lakos is kikapott, ám a többiek győztes meccsen mutatkoztak be Debrecennek.