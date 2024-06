India bokszszövetsége is átlépett az új világszövetségbe

A BFI távozásáról az insidethegames.biz portál számolt be kedden.

India lépésével másfél tucatra nőtt azon nemzeti sportági szövetségek száma, amelyek a tavaly áprilisban, többek között amerikai és angol kezdeményezésre megalakult, s az orosz Umar Kremljov vezette IBA-val szakító új szövetségben akarják folytatni tevékenységüket.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hivatalos elismerésére váró WB elnöke, Boris van der Vorst, akinek nyilatkozatát a portál idézte, így fogalmazott:

„India nagyon fontos ország a nemzetközi bokszban. Örömmel üdvözöljük a BFI-t a növekvő World Boxing családban. Ez egy nagyon izgalmas fejlemény.”

Ajay Singh, a BFI elnöke hangsúlyozta: „A bokszsport fenntarthatósága szempontjából elengedhetetlen, hogy megőrizze olimpiai státuszát”.

Az ökölvívás mint olimpiai sportág jó ideje veszélyben van. A NOB – eddig példátlan döntéssel – kizárta az IBA-t az ötkarikás mozgalomból, már a 2021-es tokiói olimpia bokszprogramját is saját hatáskörben, a nemzetközi szövetség teljes kihagyásával bonyolította le. A NOB 2019-ben – még Kremljov elnökké választása előtt – felfüggesztette az IBA-t (korábban AIBA) pénzügyi és irányítási aggályok miatt, s a viszony az orosz vezető színre lépését követően tovább romlott, majd egyenesen ellenségessé vált a felek között. A párizsi ötkarikás játékok boksztornáját is a NOB teljesen saját hatáskörben rendezi meg, a 2028-as, Los Angeles-i olimpia műsorában pedig egyelőre nincs is helye az ökölvívásnak.

Ami ez utóbbit illeti, a NOB kilátásba helyezte, hogy a boksz teljesen kimaradhat a 2028-as programból, ha a sportág helyzete időben nem rendeződik. Jelen állapot szerint a NOB az IBA-t már nem, a WB-t pedig még nem ismeri el az egyetemes ökölvívás irányítójának.