Dzsudzsák, Puskás, Baróti és az osztrákok

Hatalmas szám az 1000, alig van ország, amely hasonlóval dicsekedhet, az angolok például harminc évvel hamarabb kezdtek, és 1068-nál járnak, de az argentinok és a brazilok is előttünk vannak 1088-cal, illetve 1053-mal, a svédek pedig 1109-cel. Uruguay pedig szombatig épp 1000-nél. A portugálok viszont csak 689-nél, a spanyolok 768-nál, a finnek 784-nél, a belgák 813-nál, az osztrákok „csak” 838-nál, a skótok 839-nél, a svájciak 847-nél, a hollandok 870-nél, a norvégok 874-nél, az olaszok 885-nél, a lengyelek 897-nél, a franciák 921-nél tartanak. A németek az NDK nélkül is 1023-nál, ha a keletnémetek 293 meccsét is hozzáadjuk (1316), akkor ők a világelsők.

A LEGTÖBBSZÖRÖS VÁLOGATOTTAK A három dobogós egyaránt plusz egy jutalomjátékot kapott az MLSZ-től, Dzsudzsák a görögök, Király a svédek, Bozsik Uruguay ellen – pontosabban az Aranycsapat jobbfedezetének utólag egy Libanon elleni mérkőzést is jóváírtak, így lett halála után negyedszázaddal 101-szeres. Az első 30. helyezettből Nagy Ádám és Lang Ádám aktív, de most egyikük sem tagja Marco Rossi keretének. Akik igen, és legalább 40-szeres válogatottak, azoknál a mostani szám áll a nevük előtt. Dzsudzsák Balázs a 109. válogatott fellépése után búcsúzik 109 Dzsudzsák Balázs 108 Király Gábor 101 Bozsik József 97 Gera Zoltán 95 Juhász Roland 92 Fazekas László 88 Nagy Ádám 86 Grosics Gyula 86 Szalai Ádám 85 Puskás Ferenc 82 Garaba Imre 81 Mátrai Sándor 79 Vanczák Vilmos 77 Sipos Ferenc 76 Bálint László 76 Bene Ferenc 76 Fenyvesi Máté 75 Albert Flórián 75 Sándor Károly 72 Tichy Lajos 70 Kiprich József 70 Lang Ádám 70 Nyilasi Tibor 69 Hidegkuti Nándor 68 Kocsis Sándor 68 Schlosser Imre 64 Illés Béla 63 Priskin Tamás 62 Göröcs János 62 Sárosi György 62 Fiola Attila ... 58 Sallai Roland 58 Gulácsi Péter 57 Kádár Tamás 54 Willi Orbán 53 Kleinheisler László 51 Szoboszlai Dominik 46 Szalai Attila A LEGTÖBBSZÖRÖS VÁLOGATOTTAK A rekordkapitány Baróti Lajos Göröccsel (balról), Alberttel és Tichyvel

A LEGTÖBB MECCSES SZÖVETSÉGI KAPITÁNYOK Baróti Lajos első helye nem kérdéses, két részletben (és még egy válogató bizottság tagjaként is) állt a nemzeti tizenegy élén, összesen négy világbajnokságon és egy Eb négyes döntőben irányította legjobbjainkat, az övé alighanem felülmúlhatatlan teljesítmény. Íme, az első 20 helyezett – Marco Rossinál már a törökök elleni csütörtöki meccset is beszámoltuk, a játékosoknál bármi közbe jöhet csütörtökig, a kapitány személye aligha változhat. 117 Baróti Lajos 72 Marco Rossi 69 Sebes Gusztáv 61 Mészöly Kálmán 45 Bicskei Bertalan 41 Dietz Károly 41 Kiss Gyula 39 Illovszky Rudolf 35 Mezey György 34 Egervári Sándor 31 Herczog Ede 31 Máriássy Lajos 28 Lothar Matthäus 25 Bernd Storck 24 Minder Frigyes 23 Gellei Imre 20 Erwin Koeman 19 Csank János 18 Gallowich Tibor 17 Nádas Ödön A LEGTÖBB MECCSES SZÖVETSÉGI KAPITÁNYOK

A LEGTÖBBSZÖRÖS ELLENFELEK Azt álmunkból felkeltve is illik tudni, hogy Ausztria ellen játszottunk a legtöbbször, de rengetegszer találkoztunk a svájciakkal, a svédekkel vagy a csehszlovákokkal is. Íme, az első 30 helyezett – a németeknél külön szerepel az NDK és az NSZK 17, illetve 11 mérkőzése, velük együtt 57-tel a második helyen állnának. Törökországnál már beszámítottuk a csütörtöki, nekünk 1000. mérkőzést. 137 Ausztria 47 Svájc 45 Svédország 38 Csehszlovákia 36 Olaszország 34 Lengyelország 32 Jugoszlávia 29 Németország 26 Anglia 25 Bulgária 25 Románia 23 Franciaország 22 Görögország 22 Szovjetunió 19 Hollandia 19 Norvégia 18 Finnország 17 NDK 17 Törökország 16 Dánia 14 Írország 14 Portugália 13 Belgium 13 Spanyolország 12 Hollandia 12 Izland 12 Luxemburg 12 Málta 12 Wales 11 NSZK A LEGTÖBBSZÖRÖS ELLENFELEK A LEGTÖBBSZÖRÖS GÓLSZERZŐK Puskás Ferenc 85 gólja még úgy is felülmúlhatatlan, hogy ha 1956-ban nem dönt az emigráció mellett, ez a szám bizonyosan felülmúlná a 100-at…

Az első 30 helyezett – közülük Dzsudzsák Balázs aktív, de már visszavonult a válogatottságtól. Szoboszlai Dominik és Sallai Roland viszont hamarosan beléphet a legjobb 30 közé. A 7:1 utolsó gólja − Puskás Ferenc 84 találata felülmúlhatatlan 84 Puskás Ferenc 75 Kocsis Sándor 59 Schlosser Imre 51 Tichy Lajos 42 Sárosi György 39 Hidegkuti Nándor 36 Bene Ferenc 32 Nyilasi Tibor 32 Zsengellér Gyula 31 Albert Flórián 29 Deák Ferenc 28 Kiprich József 27 Sándor Károly 27 Takács II József 27 Toldi Géza 26 Gera Zoltán 26 Szalai Ádám 24 Avar István 24 Fazekas László 21 Pataki Gyula 21 Dzsudzsák Balázs 19 Farkas János 19 Göröcs János 19 Kovács Kálmán 18 Bodnár Sándor 18 Szusza Ferenc 18 Palotás Péter 17 Czibor Zoltán 17 Priskin Tamás 17 Schaffer Alfréd … 15 Szoboszlai Dominik 14 Sallai Roland A LEGTÖBBSZÖRÖS GÓLSZERZŐK 1000. 2025. március 20. Isztambul, Ali Sami Yen Sportkomplexum Törökország–Magyarország 900. 2015. október. 11. Pireusz, Karaiszkakisz Stadion Görögország–Magyarország 4–3 Lovrencsics, Németh K. (2) 800. 2005. szeptember 3. Budapest, Szusza Ferenc Stadion Magyarország–Málta 4–0 Torghelle, Said (öngól), Takács Á., Rajczi 700. 1995. november 11. Budapest, Fáy utcai stadion Magyarország–Izland 1–0 Illés 600. 1986. január 30. Doha, Al-Ahli Stadion Ázsia-válogatott–Magyarország 0–3 Kiprich, Esterházy (2) 500. 1975. október 15. Pozsony, Tehelné Pole (Téglamezei) Stadion Csehszlovákia–Magyarország 1–1 Várady 400. 1963. május 19. Budapest, Népstadion Magyarország–Dánia 6:0 Göröcs, Fenyvesi, Monostori, Albert, Rákosi, Solymosi 300.

1953. október 4. Szófia, Vaszil Levszki Stadion Bulgária–Magyarország 1:1 Szilágyi Gy. 200. 1937. április 11. Bázel, Sportanlage Rankhof Svájc–Magyarország 1:5 Sárosi Gy., Zsengellér (3), Dudás 100. 1924. június 4. Le Havre, Stade de la Cavée Verte Franciaország–Magyarország 0:1 Eisenhoffer A MAGYAR VÁLOGATOTT CENTENÁRIUMI MÉRKŐZÉSEI