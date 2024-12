Megint Palotai volt a karmester

A labdarúgó Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) első fordulójában a Győri ETO kettős győzelemmel (2:0, 4:2) jutott túl a Chemie Leipzig (NDK) együttesén, s jutott ezzel a nyolcaddöntőbe, ahol a sorsolás a bolgár Lokomotív Szófiát dobta Hidegkuti Nándor együttesének. Az Aranycsapat középcsatára nem tagadta: „Nagyon keveset tudok a Lokomotívról, de a bolgár labdarúgás nem ismeretlen előttem. A játékosaink kivétel nélkül értik és érzik a feladat nagyságát, amelyre vállalkoztak. Az első perctől az utolsóig a lipcseiek ellen megcsodált lelkesedéssel, akarással vetik magukat a küzdelembe.”

A győri labdarúgók nemzetközi kupaszereplését megörökítő Felejthetetlen kupaszerdák (szerző: Papp Győző) című könyv felidézi a bolgár edző, Ljubomir Angelov furcsa nyilatkozatát: „Jós nem vagyok. Otthon hagytuk Bulgáriában azt a jósnőt, aki tenyérből jövendőt mond. Egyet hangsúlyozok, a csapatom mindent megtesz a sikeres szereplésért.” Hozzátette: „Van nálunk egy közmondás, amely azt tartja, a medve úgy táncol, ahogy táncoltatják. Remélem, ezt nem ránk fogják mondani a mérkőzésen.” Felhívta a figyelmet: „Érdekes keveréke a Lokomotív Szófia a magyar technikának és a szovjet erőfutballnak.”

Az ETO futballistáit Hidegkuti azzal is lelkesítette, hogy fiaival meghallgattatta a lipcsei találkozó rádióközvetítését… A Győrben készült riport során a megkérdezettek így reagáltak az ellenfélre: „Nagyon »sötét ló« a Lokomotív Szófia, szinte semmit sem tudunk róla.” Egy másik vélemény szerint: „Úgy hallottam, nagy darab, jól megtermett legények, igazi erőfutballt játszanak.” Volt, a ki riposztozott: „Azért a mieinket sem kell félteni, majd Korsósék megmutatják.”

Ám sokáig úgy nézett ki, nemhogy a továbbjutás, de a hazai győzelem sem lesz meg, az ellenfél ugyanis a 65. percben még 3:2-re vezetett…. A 33. percben Győrfi László ugyan megszerezte a vezetést, de az ellenfél Nikola Kotkov révén 1:1-re hozta az első félidőt. Az egyenlítő gól némi szépséghibája, hogy a bolgár szabadrúgás előtt Sztyepan Varazsdinec játékvezető még a sorfalat igazgatta, amikor Kotkov ellőtte a labdát. Sőt, a második játékrészben elvette a labdát az ügyetlenkedő Orbán Árpádtól, s 2:2-re egyenlített, Máté János óriási hibájából pedig Szpiro Debarszki szerzett vezetést a bolgároknak. Győrfi gólja csak azt eredményezte, hogy a 70. percben egálról folytatódott a csata. Aztán Povázsai László megrázta magát, s az ETO kétgólos előnnyel (5:3) készülhetett a visszavágóra.

A Népsport tudósítója, Borbély Pál elismerte: „Egyszerű megoldásokkal operálnak, de a kapu előtt rendkívül határozottak. Taktikai fegyelmezettségükre és sokoldalúságukra jellemző, hogy 3:3-ig minden kapott gólra bátor támadó játékkal válaszoltak. Biztos, hogy a visszavágón a két gól előny ellenére nagyon nehéz dolguk lesz ellenük az ETO labdarúgóinak.” A Képes Sport így írt: „Győrfi, Korsós és Povázsai voltak a mérkőzés hősei.” Az ellenféltől „Kotkov rendkívül veszélyes középcsatárnak bizonyult, minden helyzetből nagyszerűen lőtt kapura.”

Ugyanakkor Hidegkuti dohogott: „Még egyszer nem játszhat ilyen rosszul a védelem.” Hozzátette, bízik benne, hogy megtartják kétgólos előnyüket. Némi töprengés után elmondta, mi történt a szünetben: „Kénytelen voltam kiabálni is, hogy kizökkentsem a fiúkat addigi fásultságukból, s rádöbbentsem őket arra, hogy tragikus vereséget is szenvedhetünk, ha nem szedik össze magukat. De most is le kell szögeznem: egyáltalán nem vagyok elégedett a teljesítménnyel. Még az eredménnyel sem! Több játékosunk egyáltalán nem tartotta be a taktikai utasításokat.” Azért a végén felengedett: „Kétségtelen, hogy még semmi sem veszett el, szerencsések voltunk, hogy a nagy hibákért, a gyenge játékért nem kellett csúfos vereséggel megfizetni, mindemellett szerintem ennek a mérkőzésnek a tapasztalataiból okulnunk kell.” Orbán szomorúan morgott: „A gólnál engem is a talaj csapott be, nem Kotkov.” Védőtársa, Máté János megtoldotta: „Nem is tudom, hogy sikerült ilyen rövidre a hazaadásom.”

Palotai Károlynak kimagasló éve volt 1964, olimpiai bajnokként ki is tüntették

Az ellenfél nem tagadta, elbizakodottá tette Debarszki gólja, amellyel 3:2-re vezetett. Angelov edző: „Hiába kiabáltunk be a fiúknak, hogy ne szédüljenek meg a lehetőségtől, nem lehetett őket visszatartani. Az óvatosságból átcsaptak a türelmetlen vágyakozásba. Győzni akartak, még több gólt rúgni. Egy pillanat alatt felbomlott a sok munkával előkészített hadrend, s mire a pályán is észrevették, hogy a Győr mégis jó csapat, már késő volt…”

A szófiai visszavágó előtt Hidegkuti jó érzékkel Tatára vitte fiait, mondván, Győrben lépten-nyomon megállítják őket az utcán, érdeklődve, mit hoz a második mérkőzés. A labdarúgók a szlovák tévén megnézték a Dukla Praha–Real Madrid párosítás visszavágóját (2:2, az első mérkőzést a Real 4:0-ra nyerte meg), Hidegkuti pedig kiemelte, ha Korsósék olyan taktikusan futballoznak, mint a madridiak, nem marad el a továbbjutás sem. A tréner örült, hogy Palotai Károly felépült a sérüléséből. A viharos repülőutat követően arról már Papp Győző könyvéből szerezhettünk tudomást, hogy a szófiai Hotel Szevasztopol kemény fekhelyein nem tudtak pihenni a győriek. A visszavágóra már Krum Milev készítette fel a Lokomotívot, Ljubomir Angelov „állami edző” lett. Milev elmondta: „Amint hallottam, Győrben csak súlyos hibák miatt nem sikerült győznünk, a saját pályánkon jobban kell játszani. Csak – akarni kell!”

Akart a Lokomotiv, de a Győr is. A hazaiak korai góljára jött válasz, aztán Vaszil Vaszilev találata „potya ízű volt”, a félidőben a bolgárok behozták a hátrányukat – majd tíz perccel a meccs vége előtt újra. Ám három percnyire a befejezéstől a jobbfedezet Palotai remek labdával ugratta ki Keglovichot, aki mindenkit lefutva beállította a végeredményt (4:3). Népsport szerint döntőnek bizonyult 1:3 után, hogy „Palotai, a csapat karmestereként irányítója és motorja volt az együttesnek, s a döntő szakaszokban magával ragadta társait.”

Máté János sántikálva egy óriási bolgár helyzetben góltól mentette meg csapatát, elmondta, Kotkov rúgta le, s Papp Győző könyvéből az is kiderül, miért. A győri találkozón a magyarul jól beszélő ellenfél odaszólt neki: „János, guríts haza!” A balfedezet megtette, Kotkov megszerezte a labdát, s gólt lőtt. Onnantól kezdve Máté aprította, mire a bolgár center a banketten megjegyezte: „Nagyon kemény voltál, készülj, mert ezt Szófiában visszakapod.” Olyannyira rugdalta a magyart, hogy Máté lábát a mérkőzés után meg kellett röntgenezni.

De aztán ő is örülhetett a sorsolásnak, amikor a négy közé jutásért a Győr a DWS Amsterdamot kapta ellenfélnek.