Legyen végre kettő! – Mohai Dominik jegyzete

HOSSZÚ ÉVEK KÍNLÓDÁSA UTÁN jobb világ köszöntött a magyar futballra 2018-ban, hiszen első fecskeként a Vidi, azóta pedig kivétel nélkül a Ferencváros éli meg az európai kupaőszt, sőt, az elmúlt három évben tavasszal is volt még feladata a nemzetközi porondon. A zöld-fehérek annyira jó helyzetet teremtettek maguknak az utóbbi idők meneteléseivel, hogy egyetlen nyertes párharc is elég az inkább utolsó utáni menedékként elképzelt Konferencialiga alapszakaszához. Egy vesztes és két nyertes párharc Európa-liga-, három nyertes párharc pedig öt év után újabb Bajnokok Ligája-főtáblát jelentene. De megint csak a Fradiban bízhatunk?

Tavaly a Paks és a Puskás Akadémia is eljutott az utolsó lépcsőfokig, és a korábbi évekhez képest már ez is jelentős előrelépés volt. Reménykedhettünk, hogy legalább egyikőjük csatlakozik a bajnokhoz, és ősszel is két magyar együttesnek szurkolhatunk. A Paks nagy lehetőségeket szalasztott el a Corvinul és a Mladá Boleslav ellen is, a Puskás Akadémia esete pedig rávilágít arra, hogy a sorsolás és a szerencse is rengeteget számít Európában. Viszont ez sem lehet örökké kifogás.

Amikor ránézek a Konferencialiga tavalyi, 36-os mezőnyére, azért elgondolkodom, hogy mégis hogy nem jut be oda magyar klub? Ott volt a moldovai Petrocub, az északír Larne, a fehérorosz Dinamo Minszk, a walesi TNS, az örmény Noah, megélte a tavaszt az izlandi Vikingur, három (!) ciprusi csapat, a boszniai Borac Banja Luka a nyolcaddöntőben esett ki, Szlovéniából az Olimpija Ljubljana a 24-ig, a Celje a legjobb nyolcig menetelt, ahogy két lengyel csapat, a Legia és a Jagiellonia is, és a négy közé került a svéd Djurgarden. Nem kell elődöntőbe jutnia a Puskás Akadémiának vagy az ETO FC Győrnek ebben a sorozatban, és az ennél jóval erősebb Európa-ligában sem kell tavasszal vitézkednie a Paksnak. De ha a felsorolt országok képesek csapatot, sőt, csapatokat küldeni ebbe a sorozatba, amelyek ráadásul nem pofozógépek, hanem még tavasszal is harcolnak, akkor a Paksnak, a Puskás Akadémiának vagy az ETO-nak az idén muszáj fellépnie a Ferencváros mellé, és képviselnie kell Magyarországot valamelyik főtáblán. A magyar futball érdeke, hogy minél több klubunk olyan kedvező helyzetből várja a nyári selejtezőt, mint a Ferencváros, de ez úgy nem megy, ha a Fradi szeptemberre egyedül marad…

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!