Tíz év után távozik Tah a Bayer Leverkusentől – hivatalos

A címvédő Bayer Leverkusen vasárnap 1–1-es döntetlent játszott a St. Pauli otthonában, hátránya így már nyolc pont az éllovas Bayern München mögött négy fordulóval a bajnokság vége előtt, tehát ebben az idényben alighanem meg kell elégednie az ezüstéremmel. A találkozó után Jonathan Tah, a „gyógyszergyáriak” belső védője elárulta, szerződése lejártával az évad végén távozik a klubtól.

„Igen, távozom, és tájékoztattam erről a klubot is – idézi a 29 éves játékos szavait a német Kicker. – Volt egy pont, amikor elhatároztam, hogy nem hosszabbítok, nem maradok itt. Nincs semmilyen határidő arra vonatkozóan, hogy mikor hozok döntést arról, hol folytatom, és ezt a klub is tudja. Ahogy mást is, ezt is őszintén elmondtam.”

A lap szerint bár a hátvéd január óta megegyezhetett volna következő csapatával, elvileg még nem kötelezte el magát, tehát nem tudni, hol folytatja pályafutását. A befutónak jelenleg a Barcelona tűnik, a spanyol As és a Marca is erről ír. A Mundo Deportivo hozzáteszi, hogy a Barca (a játékosok regisztrálását érintően) behatárolt mozgástere lehet, hogy nem teszi lehetővé a futballista szerződtetését, aki iránt angol csapatok és a Bayern München is érdeklődik.

A 35-szörös német válogatott labdarúgó 2015 nyarán igazolt Hamburgból a Leverkusenhez, melynek színeiben eddig 398 mérkőzésen 17 gólt szerzett, kiosztott 13 gólpasszt, s az előző idényben bajnoki címet és Német Kupa-győzelmet ünnepelhetett, majd a német Szuperkupát is megnyerte a Bayerrel.