Mats Hummels az idény végén visszavonul – hivatalos

Több mint 18 éves játékoskarrier után Mats Hummels a közösségi médiában bejelentette, az idény végén visszavonul.

„Több mint 18 év és annyi minden után, amit a futball adott nekem, a nyáron befejezem a pályafutásomat. Mindezt látva még inkább rájövök, hogy ez az egész utazás, ez az egész út milyen sokat jelentett nekem, és milyen rendkívüli volt, hogy megtapasztalhattam. Sok minden kellett ehhez: a megfelelő edzők, az egészség, a megfelelő csapattársak, mindez a megfelelő időben. Annyi srácot, annyi edzőt láttam, akiknek nagyon sokat köszönhetek, akik nélkül ez az egész karrier el sem kezdődött volna, és nem jutottam volna el erre a szintre" – mondja pénteki búcsúvideójában Hummels.

Hummels a Bayern Münchennél kezdte karrierjét, 2007 májusában a bajorok színeiben mutatkozott be a Bundesligában. 2024-ig játszott Németországban, ez idő alatt 508 mérkőzésen lépett pályára a Dortmund és 118 találkozón a Bayern München játékosaként. A hazájában töltött 17 idény alatt ötször nyert bajnokságot, háromszor kupát, hatszor Német Szuperkupát, a Bajnokok Ligájában pedig kétszer is ezüstéremig jutott. Hummels utolsó évét az olasz Románál tölti, a jelenlegi idényben 18 mérkőzésen lépett pályára, az Európa-ligában gólt is szerzett.

A védő 2007-ben, 18 évesen mutatkozott be a német válogatottban. Karrierje során összesen 78-szor lépett pályára címeres mezben, öt gólt szerzett, tagja volt a németek 2014-ben világbajnokságot nyerő csapatának is.

„Klubunk történetének egyik legnagyobb játékosa a nyáron visszavonul. Meghajolunk egy egyedülálló karrier előtt. Köszönjük elkötelezettségét, szenvedélyét és felejthetetlen sikereit a fekete-sárga mezben. Mats Hummels – örökké Borusse!” – búcsúzik korábbi játékosától a Dortmund.