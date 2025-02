Sorozatban negyedszer nyert a Freiburg, ezúttal öt gólt szerezve

Az elmúlt hét meccsén csak öt pontot gyűjtő Werder ahhoz a Freiburghoz látogatott, amely az előző három bajnokiját egyaránt 1–0-ra nyerte meg. A hazaiak ismét megszerezték a vezetést, az első negyedóra végén bal oldali szöglet után André Silva fején csúszott meg a labda, Kiliann Sildillia pedig ollózós mozdulattal lőtt a kapu bal oldalába. Veszélyeztettek a brémaiak, André Silvának volt egy jó fejelési lehetősége, de a Freiburg szerezte az újabb gólt. Egy szabadrúgásnál nem volt tökéletesen felállítva a sorfal, ugyanis Vincenzo Grifo 22 méterről eltekerte mellette labdát, amely a bal alsó sarokban kötött ki. Gyorsan szépíthettek volna a vendégek, mivel tizenegyeshez jutottak Sildillia kezezése miatt, azonban André Silva félmagas lövését kiütötte Noah Atubolu.

A szünet után bő tíz perccel megszületett Grifo második gólja, az olasz válogatott csatár Lucas Höler beadására érkezett üresen, és hat méterről a kapuba vágta a labdát. A Werder a folytatásban is sokat birtokolta a labdát, ám nem tudott mit kezdeni a fölényével, sőt, inkább a baden-württembergi csapat állt közelebb az újabb találathoz. A 76. percben sikerült is megrúgnia a negyedik gólt, Doan Ricu 16 méterről lőtt a bal alsóba. Az utolsó negyedóra már kevés izgalmat hozott, de a ráadásban Jan-Niklas Beste centerezéséből Doan ismét betalált, így a japán szélső is duplázni tudott. A Freiburg sorozatban negyedik bajnoki győzelmével jelenleg BL-indulást érő helyen áll a tabellán. 5–0

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ

Freiburg–Werder Bremen 5–0 (Sildillia 15., Grifo 33., 57., Doan 76., 90+2.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.30: Holstein Kiel–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

15.30: Mönchengladbach–Augsburg

15.30: Wolfsburg–Bochum

15.30: Mainz–St. Pauli

18.30: Borussia Dortmund–Union Berlin (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: RB Leipzig–Heidenheim (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

19.30: Hoffenheim–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)