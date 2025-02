Bundesliga: remek kezdésének köszönhetően nyert a Leverkusen a Hoffenheim ellen

Címvédőhöz méltó rajtot vett a Bayer Leverkusen a Hoffenheim ellen hazai pályán. A vendégek az első percekben teljesen kapujuk elé szorultak, a Leverkusen pedig rövid időn belül kétszer is eredményes volt: a 15. percben formás támadást vezetett Xabi Alonso csapata, ennek a legvégén pedig Victor Boniface a bal oldalról, nehéz helyzetből is a kapuba tudta lőni a labdát.

Négy perccel később már két góllal vezetett a hatalmas lendülettel kezdő és a labdát nagyon gyorsan járató Leverkusen, ezúttal a kilépő Jeremie Frimpong helyezett okos mozdulattal a hosszú sarokba a kivetődő Luca Philipp mellett.

Az első félidő további részében is nyomasztó fölényben volt a Leverkusen, de újabb gólt csak a második játékrészben tudott szerezni: az 51. percben a szünetben Boniface helyett pályára lépő Patrik Schick növelte három találatra csapata előnyét.

Aztán nem várt fordulat következett: a 61. percben Alejandro Grimaldo összeszedte a második sárga lapját is, így a Leverkusen megfogyatkozott. A Hoffenheim pedig két perccel később Gift Orban révén szépített.

A folytatásban megváltozott a meccs képe, a Leverkusen csak védekezett – s talán némileg tartalékolt is az erejével –, a Hoffenheim támadott, és a végére már többet is birtokolta a labdát. Helyzetek is adódtak a vendégek előtt az újabb gólra, ám a végén már nem változott az eredmény. 3–1

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ

Bayer Leverkusen–Hoffenheim 3–1 (Boniface 15., Frimpong 19., Schick 51., ill. G. Orban 63.)

Kiállítva: Grimaldo (61., Leverkusen)

KORÁBBAN

Eintracht Frankfurt–Wolfsburg 1–1 (Uzun 81., ill. Tuta 50. – öngól)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Heidenheim–Borussia Dortmund 1–2 (Honsak 64., ill. Guirassy 33., Beier 63.)

Bochum–Freiburg 0–1 (Sildillia 34.)

St. Pauli–Augsburg 1–1 (Banks 17. – öngól, ill. Kömür 83.)

VfB Stuttgart–Mönchengladbach 1–2 (Elvedi 49. – öngól, ill. Ngoumou 25., Kleindienst 82.)

Bayern München–Holstein Kiel 4–3 (Musiala 19., Kane 45+3., 46., Gnabry 54., ill. Porath 62., Skrzybski 90+1., 90+3.)

Union Berlin–RB Leipzig 0–0

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Werder Bremen–Mainz 1–0 (Bittencourt 14.)

Kiállítva: Stark (90+3., Werder), Friedl (90+4., Werder)