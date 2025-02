Néggyel vezetett a Bayern München, aztán hármat kapott a Kieltől

A Bayern München zsinórban öt nyertes bajnokit követően fogadta a Holstein Kielt, így nem igazán volt miért aggódnia. Jamal Musiala góljával már 19 perc után vezettek a bajorok, majd jött Harry Kane, aki a félidő végén és a második játékrész legelején is beköszönt, az 54. percben pedig Serge Gnabry volt eredményes, ezzel szűk egy órát követően eldőlt a meccs, 4–0 volt az állás. Igen ám, de a Bayern kiengedett, a Kiel pedig tovább nyomta a gázt, a 62. percben szépített, majd jött a hosszabbítás, amikor Steven Skrzybski duplázni tudott (4–3). Ahhoz már késő volt, hogy egyenlítsenek is a vendégek, de azért tanulság a Bayern számára, hogy nagy előnyben is oda kell figyelnie.

A délutáni sáv másik fontos meccse a magához képest pocsék idényt futó Borussia Dortmund vendégjátéka volt a Heidenheim ellen. Nuri Sahintól már megvált a BVB, sőt, két napja ki is nevezte a Bayern korábbi trénerét, a horvát Niko Kovacot, ő azonban csak holnap, február 2-án csatlakozik a klubhoz. Ettől függetlenül a győzelem összejött: a gólgyártást Serhou Guirassy nyitotta meg a 33. percben, majd egy másik nyári igazolás, Maximilian Beier talált be a 63. percben. Erre villámgyors szépítő góllal reagált a Heidenheim, amely egyenlíteni már nem tudott. 1–2

A St. Pauli 1–1-es döntetlent játszott az Augsburggal, míg Sallai Roland korábbi csapata, a Freiburg 1–0-ra nyert Bochumban. A Stuttgart hullámvasútidénye folytatódik: a győzelmi széria után búcsú a BL-től a PSG ellen, valamint két vereség a bajnokságban – most épp otthon a Mönchengladbach ellen (1–2).

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ

Heidenheim–Borussia Dortmund 1–2 (Honsak 64., ill. Guirassy 33., Beier 63.)

Bochum–Freiburg 0–1 (Sildilla 34.)

St. Pauli–Augsburg 1–1 (Banks 17. – öngól, ill. Komur 83.)

VfB Stuttgart–Mönchengladbach 1–2 (Elvedi 49. – öngól, ill. Ngoumou 25., Kleindienst 82.)

Bayern München–Holstein Kiel 4–3 (Musiala 19., Kane 45+3., 46., Gnabry 54., ill. Porath 62., Skrzybski 90+1., 90+3.)

Union Berlin–RB Leipzig 0–0

VASÁRNAP

15.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg (Tv: Arena4)

17.30: Bayer Leverkusen–Hoffenheim (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Werder Bremen–Mainz 1–0 (Bittencourt 14.)

Kiállítva: Stark (90+3., Werder), Friedl (90+4., Werder)