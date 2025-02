Alacsony színvonalú, gól nélküli mérkőzést játszott egymással az Union Berlin és az RB Leipzig

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ

UNION BERLIN–RB LEIPZIG 0–0

Berlin, Stadion An der Alten Försterei. Vezette: Schlager

UNION BERLIN: Rönnow – Juranovic (Trimmel, 72.), Doekhi, D. Leite, Skov (Roussillon, 84.) – Benes, R. Khedira, Haberer (Tousart, 77.) – Skarke (Dzsong Vu Jong, 71.), Prtajin (Jordan, 72.), Hollerbach. Vezetőedző: Steffen Baumgart

RB LEIPZIG: Gulácsi – Klostermann, Orbán, Bitshiabu (A. Haidara, a szünetben) – R. Baku (Kampl, 72.), Bamugartner (Y. Poulsen, 78.), Seiwald (Lukeba, 72.), X. Simons, Raum – Openda (Nusa, a szünetben), Sesko. Vezetőedző: Marco Rose

ÖSSZEFOGLALÓ

NÉMETORSZÁG LEGGYŰLÖLTEBB CSAPATAKÉNT hivatkoznak sokszor az RB Leipzigre – jelentjük, Berlinben sem népszerű a klub. Az Union szurkolói a hazaiak számára fenntartott lelátórészeket körbevevő fekete drapériát függesztettek ki, amelyre fehérrel kiírták szombati ellenfelükről alkotott, finoman szólva sem hízelgő véleményüket: az RB méreg a futballban. A kilencvenkilenc százalékban a Red Bull-konszern tulajdonában lévő egyesület szembemegy az úgynevezett 50+1 százalékos szabállyal, amely szerint a klubtagoknak – azaz a szurkolóknak – kell birtokolniuk az egyesület ötven százalékát (+ egy részesedést), hogy ellensúlyozzák a leginkább anyagi érdekektől vezérelt befektetők befolyását. Mindennek tükrében nem meglepő tehát, hogy a hazai drukkerek ritkán hallható fütty kíséretében üdvözölték a bemelegíteni igyekvő vendégjátékosokat – köztük a kisebb vállsérülését kiheverő Gulácsi Pétert és a csapatkapitány Willi Orbánt, akik a kezdő tizenegyben kaptak helyet. Nem úgy Schäfer András, akit Steffen Baumgart vezetőedzői kinevezése óta rendezett öt Bundesliga-mérkőzésen háromszor a cserék közé nevezett a fővárosiak szakmai stábja.

Az első félidő képe alapján eltűnt a két csapat tabellán elfoglalt helyezése közötti különbség. Noha a lipcseiek vezettek több akciót, legfeljebb szögletig jutottak, Benjamin Seskót, Loic Opendát és Xavi Simonst is teljesen kivették a játékból. A berliniek nem mindig tudták kihozni magasan letámadó ellenfelükkel szemben a labdát, időnként nem maradt más lehetőségük a védőknek, mint felívelniük, de a lecsorgó labda felvételét követően vagy kontratámadásból el-eljutottak a támadóharmadba. Az átlövések és a szélről érkező beadások azonban pontatlanok voltak, így ritkán forgott veszélyben Gulácsi Péter kapuja. Sebezhetőnek tűnt a Leipzig védelme, amelyet többször is Willi Orbán remek ütemű közbelépése mentett meg a kellemetlenségtől. Az 54-szeres válogatott bekk az első negyvenöt percben mind a hat fejpárbaját megnyerte, kilenc párharcából nyolcszor került ki győztesen – ha márciusban a törökök elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken is így söpröget, Marco Rossi szövetségi kapitánynak kis túlzással csak a támadójátékot kell megszerveznie.

A szünet után, az 56. percben a semmiből érkezett az első gól az addig szinte súlytalan Leipzig első kaput eltaláló lövéséből, ám Benjamin Sesko lesen volt, csak másodpercekig örülhetett. Fergeteges hangulat uralkodott a Stadion an der Alten Förstereiban, amelynek hiába csak huszonkétezres a befogadóképessége, a hazai szurkolók varázslatos légkört teremtenek benne, s a vendégekért szorítók is beleadtak apait-anyait. A 67. percben Gulácsi Péterben akadt el Benedict Hollerbach nagy erővel meglőtt labdája, amely olyan gyorsan szállt, hogy a kapusnak nem volt ideje felemelnie a kezét, arcon találta – szerencsére másfél perc ápolás után folytatta a játékot. A 83. percben ismét hárított, Dzsong Vu Jong próbálkozott 18 méterről, hiába. A házigazda minden tőle telhetőt megtett, hogy otthon tartsa a három pontot, főleg a bal oldalon vezetett gyors akciókat, ám nem tudta megszerezni a győztes gólt, döntetlennel zárult a bajnoki.

A találkozó magyar szereplői közül Gulácsi Péter idénybéli kilencedik Bundesliga-mérkőzését hozta le kapott gól nélkül, jó teljesítményt nyújtott (egy megingása volt a hajrában, kiejtette a labdát a kezéből, de nem fázott rá), míg Willi Orbán minden elfogultság nélkül a mezőny legjobbja volt, sallangmentes játékát élmény nézni. Ami pedig Schäfer Andrást illeti, a 34-szeres válogatott középpályás remélhetőleg a következő fordulóban, a Hoffenheim elleni idegenbeli Bundesliga-mérkőzésen szerepet kap.

Willi Orbán (jobbra) volt a lipcsei védelem oszlopa (Fotó: Árvai Károly)

1. Bayern München 20 16 3 1 62–19 +43 51 2. Bayer Leverkusen 19 12 6 1 46–26 +20 42 3. Eintracht Frankfurt 19 11 4 4 44–26 +18 37 4. RB Leipzig 20 9 6 5 34–29 +5 33 5. Stuttgart 20 9 5 6 37–30 +7 32 6. Mainz 20 9 4 7 33–24 +9 31 7. Mönchengladbach 20 9 3 8 32–30 +2 30 8. Werder Bremen 20 8 6 6 34–36 –2 30 9. Freiburg 20 9 3 8 27–36 –9 30 10. Borussia Dortmund 20 8 5 7 36–34 +2 29 11. Wolfsburg 19 8 4 7 42–34 +8 28 12. Augsburg 20 7 5 8 24–35 –11 26 13. St. Pauli 20 6 3 11 18–22 –4 21 14. Union Berlin 20 5 6 9 16–27 –11 21 15. Hoffenheim 19 4 6 9 25–37 –12 18 16. Heidenheim 20 4 2 14 25–42 –17 14 17. Holstein Kiel 20 3 3 14 31–52 –21 12 18. Bochum 20 2 4 14 17–44 –27 10 AZ ÁLLÁS

