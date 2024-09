Megszerezte az első győzelmét az Augsburg

Az Augsburg már az első félidőben sokkal jobban játszott az ellenfelénél, ám hiába a rengeteg helyzet, a hazaiaknak nem sikerült előnybe kerül ni a szünetig.

A folytatásban viszont hamar Marius Wolf góljával meg is szerezte a vezetést az augsburgi gárda, sőt a 67. percben Phillip Tietz találatával meg is duplázta az előnyét. A 75. percben, szinte a semmiből ugyan Carlo Boukhalfa is betalált, amivel ugyan feltette a vendégeket a táblára, de végül ez csak a szépítésre volt elég, mivel a lefújásig már csak a hazaiak tudtak betalálni, a 96. percben Yusuf Kabadayi gólja zárta le az összecsapást.

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

Augsburg–St. Pauli 2–1 (Wolf 47., Tietz 67., Kabadayi 90+6., ill. Boukhalfa 75.)

KÉSŐBB

17.30: Mainz–Werder Bremen

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Holstein Kiel–Bayern München 1–6 (Gigovic 82., ill. Musiala 1., Kane 7., 43., 90+1. – 11-esből, Remberg 13. – öngól, Olise 65.)

RB Leipzig–Union Berlin 0–0

Hoffenheim–Bayer Leverkusen 1–4 (Berisha 37., ill. Terrier 17., Boniface 30., 75., Wirtz 71. – 11-esből)

Freiburg–Bochum 2–1 (Adamu 58., 61., ill. Boadu 45.)

Wolfsburg–Eintracht Frankfurt 1–2 (Baku 76,. ill. Marmus 30., 82.)

Mönchengladbach–VfB Stuttgart 1–3 (Pléa 27., ill. Undav 21., Demirovic 58., 61.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Borussia Dortmund–Heidenheim 4–2 (Malen 11., Adeyemi 17., 41., Can 90+3. – 11-esből, ill. Pieringer 39., Breunig 74. – 11-esből)