Hatgólos mérkőzésen legyőzte az éllovast, élre állt a Dortmund

A Dortmund beszorította a meccs elején az éllovast, és a 11. percben előnybe is került: Donyell Malen 17 méterről kapura lőtt, Kevin Müller pedig csak beleérni tudott lábbal, hárítani nem. Gyorsan jött az újabb BVB-gól, a hazaiak a gyors támadásukat szépen játszották le, és Karim Adeyemi higgadtan a kapu bal oldalába lőtt. A Heidenheim ezt követően tudott csak kijönni a szorításból, és a félidő végéhez közeledve Marvin Pieringer fejes góljával szépített, ám két perc múlva Adeyemi visszaállította a kétgólos különbséget, Patrick Mainka lába között lőve a hálóba.

A második félidőben visszább állt a hazai csapat, és a kontrákban bízott. A vendégek hiába támadtak, a Borussia volt veszélyesebb, ám Marcel Sabitzer gólját nem adták meg Felix Nmecha kezezése miatt, míg Serhou Guirassy parádés, félollós lövését bravúrral védte Müller. Majd hirtelen nagy esélyhez jutott a Heidenheim: Niklas Süle megrúgta a pár perce beálló Mikkel Kaufmann lábát a tizenhatoson belül – a szintén csereként pályára lépő Maximilian Breunig értékesítette a büntetőt, így feléledtek a vendégek reményei.

Kisebb lehetőségei adódtak a Heidenheimnek a hajrában, de a BVB-nek is voltak helyzetei, ráadásul Omar Traoré kezezése után ő is tizenegyeshez jutott, Emre Can pedig begurította középre a labdát. A Dortmund a 4–2-es győzelmével pillanatnyilag vezeti a bajnokságot.

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

Borussia Dortmund–Heidenheim 4–2 (Malen 11., Adeyemi 17., 41., Can 90+3. – 11-esből, ill. Pieringer 39., Breunig 74. – 11-esből)

SZOMBAT

15.30: RB Leipzig–Union Berlin (Tv: Arena4)

15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen

15.30: Freiburg–Bochum

15.30: Wolfsburg–Eintracht Frankfurt

15.30: Mönchengladbach–VfB Stuttgart

18.30: Holstein Kiel–Bayern München (Tv: Match4)

VASÁRNAP

15.30: Augsburg–St. Pauli (Tv: Arena4)

17.30: Mainz–Werder Bremen