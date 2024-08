VfB Stuttgart? A „kis Hoeness” ismét újraépíti a csapatot

Micsoda problémák! A klubrekordot jelentő 73 pont is kevés volt a bajnoki címhez, ez egy évvel korábban még Bundesliga-elsőséget jelentett volna, majd a Bajnokok Ligájára készülve három alapembert ismét elvittek a gazdagabb klubok, bár rekordbevételt hozva a klubhoz – VFB STUTTGART, te most dicsekedsz vagy panaszkodsz? Ne feledjük, 2020-ban még a másodosztályban szerepeltek, a 2022–23-as idényben rájátszásban kellett kivívni az élvonalban maradás jogát, de Nico Gonzálezt, Gregor Kobelt, Sasa Kalajdzicot, Orel Mangalát, Naouirou Ahamadát, majd Konsztantinosz Mavropanoszt, Endo Vatarut és Borna Sosát is elveszítve a második helyen végeztek.

Önmaguk meglepetésére is, de szegényházról szó sincs, 2023-ban a hetedik-nyolcadik legnagyobb költségvetés a VfB-é volt a Bundesligában, és szerény 700 ezer eurós haszonnal zártak, klubrekordot jelentő, az előző évinél 46 millió euróval nagyobb, 218 millió eurós bevétel mellett.

„Ez a bevételnövekedés még lenyűgözőbb, ha azt nézzük, hogy a 2023-as pénzügyi év során felújítottuk az MHP Arénát. A stadion jócskán évi tízmillió euró fölötti hasznot termel majd nekünk. A bevételek fele a médiából és transzferügyletekből származik” – mondta Alexander Wehrle, az igazgatóság elnöke a részvényeseknek. Sokat elmond a pénzügyi háttérről, hogy a Mercedes-Benz Group AG mellé beszállt a Porsche AG is, utóbbinak is 10.4 százalék tulajdona van már a klubban a kétlépcsős befektetés eredményeként. Egy százalék a sportszergyártó Jako AG-é, további részvényeket, mintegy 3.9 százalékot is eladnak még a tervek szerint.

„A württembergi globális márkaszövetség megalakult. A Porsche és az MHP bevonása történelmi lépés, amely hosszú távon mozgásteret és stabilitást biztosít számunkra. Ezt a VfB fenntartható jövőjének biztosítására és a klub további fejlesztésére fogjuk használni. Abban is teljesen biztos vagyok, hogy régiónk más erős vállalatai is részt kívánnak venni a VfB közös történelmében az elkövetkező években” – nyilatkozta Wehrle. A szavait talán másnak is érdemes lenne megfontolni.

Az MHP egyébként a Mercedes után tavaly óta a stadion névadója, a tanácsadó cég a Porsche AG 100 százalékos tulajdonában áll.

A VfB rekordvételei (Forrás: Transfermarkt)

„Olyan bajnokságra számítok, mint Angliában volt legutóbb, négy vagy öt csapat harcol majd a bajnoki címért. Továbbra is bízom a VfB Stuttgartban, amely legutóbb megelőzte Bayernt. A stuttgartiak a pimasz csapatukkal, Sebastian Hoeness irányításával ismét kemény vetélytársa lesz mindenkinek” – mondta a minap Lothar Matthäus.

A Sport Bild Jürgen Kloppot idézte, miszerint az edző határozza meg a csapatot, nem a sportigazgató, vagy mint Németországban, a felügyelőbizottsági főelöljáró: Stuttgartban a 2023-ban érkező „kis Hoeness” a sikerek kulcsa.

És igen: a 42 éves, a Bayern Münchennél és a Hoffenheimnél pallérozódó Sebastian Hoeness (a VfB Stuttgart és a Hertha egykori játékosa) Dieter Hoeness, a VfB és a Bayern egykori ászának a fia, és Uli Hoeness Bayern-ikon unokaöccse.

„Világos filozófiát követnek. Azt mondják, fiatal, tehetséges, inkább németül beszélő játékosokat igazolnak, akik még fejlődőképesek. Igazold le, és fejleszd! Ez volt a stratégia. És nem kapkodtak. Elment Mavropanosz, Borna Sosa és Endo, Ito, Anton és Guirassy. Endo helyére megszerezték Angelo Stillert, beépítették, ez fantasztikus volt. De látjuk, mennyit fejlődött Anton, Dan-Axel Zagadou vagy Ito. Aztán jött Maximilian Mittelstädt, aki Sosa pozíciójában válogatott játékos lett” – merengett el az új idény előtt a régi stuttgarti ász, Cacau, ma a klub nagykövete.

Az Ito, Anton, Guirassy triót nem lehetett visszatartani, ugyanakkor hármójukat összesen 13.4 millióért vették, és 64 millióért adták el, plusz jelentős bónuszok. Néhány létszámon felüli játékosért is kaptak pár százezer eurót, ez ritkaság a topligákban, ez is a felelős gazdálkodást jelzi, a veterán Genki Haragucsit elengedték, Mahmoud Dahoud nem bizonyított kölcsönben – nem úgy, mint a középcsatár, a német válogatottba is bekerülő Deniz Undav, a svájci válogatott középső és jobb oldali védő, Leonidas Stergiou, francia kollégája, Anthony Rouault, illetve a német U21-es válogatott szélső, Jamie Leweling, őket végleg megszerezték, és nagyon jó áron, mindössze 37 millió euróért.

Der VfB verstärkt sich in der Offensive: El Bilal #Touré wechselt auf Leihbasis für die kommende Saison von Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo an den Neckar. Herzlich willkommen, El Bilal!



Zur Meldung: https://t.co/9y7c47otTz#VfB | @El_bilal9 pic.twitter.com/hUkiUFmEp1 — VfB Stuttgart (@VfB) August 23, 2024

De ez ugyebár még nem erősítés: Guirassy utóda a 21 millió euróért megvett Ermedin Demirovic, aki az előző idényben Augsburgban 33 bajnokin 15 gólig és 10 gólpasszig jutott, tehát kifejezetten olcsón érkezett; 2.5 millióért, 16.5 milliós vételi opcióval, jelentős bónuszokkal plusz a következő vételár 15 százalékának fenntartásával érkezett Bergamóból kölcsönbe a villámgyors, robbanékony, nagyon erős El Bilal Touré – őt az Atalanta tavaly klubrekordot jelentő 29.2 millióért vette.

Nyolcmillió eurót ér a játékjoga a tízszeres svájci válogatott középső középpályásnak, Fabian Riedernek, tizedennyiért kapták kölcsön a Rennes-től, opcióval, a Freiburgtól ingyen szerezték meg a védelmi mindenes Yannik Keitelt, ő is nagy jövő előtt áll.

A scoutok jelöltje volt a Feyenoord védője, Ramon Hendriks, a Bayerntől kölcsönkapott balhátvéd, Frans Krätzig, a volt werderes ék, Nick Woltemade, a Kicker szakértői által az új idény egyik nagy felfedezettjének várt U20-as válogatott balszellő, az 1. FC Kölntől ingyen érkező Justin Diehl, a cserekapus, a Drezdából kiszúrt Stefan Drljaca – ők topligás szinten fillérekért érkeztek a klubhoz, de óriási bennük a potenciál. Az ifiből felkerült az U18-as válogatott szélső, Luca Raimund és az első fordulóban 25 percet játszó középhátvéd, a japán-amerikai Anrie Chase, azaz Cseiszu Anri.

A villámléptű, éppen sérült védőt már meg is szerezték

There’s now a total agreement between @VfB and Burnley about a permanent deal of Ameen al-Dakhil



Transfer fee: €7.5m



▫️Contract until 2028.



Medical of the 22 y/o central defender and signing very soon. @_dennisbayer | @berger_pj | @SkySportDE 🇧🇪 pic.twitter.com/zXLCfFCRSA — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 26, 2024 A közel két méter magas ék, Luca Pfeiffer nem bizonyított, leigazolhatja a Karlsruhe, az 1998-ban születű Silas Wamangitukából időközben egy évvel idősebb Silas Katompa Mvumpává váló szélsőt nem vitte el végül a Fulham, a Villarreal és a Lens sem, miként Maximilian Mittelstädtet az Arsenal, Angelo Stillert a Barcelona. A német sajtó szerint érkezik még egy középső védő Stuttgartba, Tiago Djaló (Juventus), Konsztantinosz Mavropanosz (West Ham), Armel Bella-Kotchap (Southampton), Loic Badé (Sevilla), Tomás Palacios (Independiente Rivadavia), Arouna Sangante (Le Havre), Warmed Omari (Rennes) és Oumar Solet (RB Salzburg) alkotja a jelöltek körét. A közel két méter magas ék, Luca Pfeiffer nem bizonyított, leigazolhatja a Karlsruhe, az 1998-ban születű Silas Wamangitukából időközben egy évvel idősebb Silas Katompa Mvumpává váló szélsőt nem vitte el végül a Fulham, a Villarreal és a Lens sem, miként Maximilian Mittelstädtet az Arsenal, Angelo Stillert a Barcelona. A német sajtó szerint érkezik még egy középső védő Stuttgartba, Tiago Djaló (Juventus), Konsztantinosz Mavropanosz (West Ham), Armel Bella-Kotchap (Southampton), Loic Badé (Sevilla), Tomás Palacios (Independiente Rivadavia), Arouna Sangante (Le Havre), Warmed Omari (Rennes) és Oumar Solet (RB Salzburg) alkotja a jelöltek körét.

A három éve 3.5 millióért vett dán csatár, Wahid Faghir nincs nagy formában mostanában, az egyiptomi Mosztafa Mohamed (Nantes), David Datro Fofana (Chelsea), Kévin Denkey (Cercle Bruges), Arnaud Kalimuendo (Rennes) és Chuba Akpom (Ajax) is a klub listáján van – jöhet még egy karmester (az előző idényben az Union SG színeiben berobbanó spanyol Cameron Puertas) és egy szélső (Morgan Whittaker, Plymouth Argyle vagy Livano Comenencia, Juventus B) is.

Lassan meg kell oldani Alexander Nübel ügyét is, aki jövőre visszatér kölcsönből a Bayernhez, ahonnan nagyon rossz szájízzel jött el, de Stuttgartban kivirágzott. Ha már kivirágzás: a francia támadó középpályást, Enzo Millot-t 1.75 millió euróért vették, a játékjoga most 30 milliót ér, és éppen csak betöltötte a 22-t, a 2.5 millió euróért megszerzett Chris Führich már ötszörös válogatott, ő is éppen ennyit ér; 20 millióra teszi a Transfermarkt Angelo Stiller értékét: a szűrőt 2021-ben ingyen engedte el a Bayern, a VfB ötmilliót adott érte tavaly. A csapatkapitányt, Atakan Karazort 800 ezer euróért vették, ma 20-szor ennyiért tehetnék meg ezt!

Sok kicsi sokra megy, még Nico González újabb eladásából csorog hozzájuk 3.8 millió euró, ha minden opciót le tud hívni a Juventustól a Fiorentina.

(Forrás: Transfermarkt)

„Ez a kombináció az új módszerünk: olyan csúcsteljesítményre képes játékosokat veszünk, akik azonnal tudnak segíteni, valamint fiatal, fejlődőképes játékosokat, akik nagy potenciállal rendelkeznek. Az új szezonban is versenyképes csapatunk lesz” – jósolta a Stuttgart főnöke, Alexander Wehrle, aki elárulta, hogy nagyon meglepődtek azon, hogy a mindenki által szeretett kapitányuk, Waldemar Anton a Dortmundhoz igazolt, hogy a BL-ben játsszon, ahová ezüstérmesként a Stuttgart is eljutott.

„De respektálni kell a távozási szándékokat, így történt ez Guirassy esetében is. Ha nem távozik Guirassy, akkor is megvesszük Demirovicot – árulta el Wehrle, és azt is őszintén megmondta, hogy a viszonylag alacsony összegű kivásárlási záradékokat akkor szabták meg, amikor mint sportszempontokból, mind anyagilag teljesen más helyzetben voltak. – Ezeket a kitételeket el akarjuk kerülni a jövőben. Természetesen ez nem mindig lehetséges, de vagyunk most annyira stabil helyzetben, hogy megengedhetjük magunknak, hogy időnként lejárjon egy-egy szerződés.”

Az okos tervezés miatt jövőre nem fenyegeti őket ilyen veszély, most sem kezdtek heves lefolyású pénzszórásba, pedig az új résztulajdonos és a BL-szereplés 150 millió euróval megnyújtotta a költségvetésüket, a vezetés egyes tagjai sokallták Undav árát. A VfB-s topfizetés bruttó 3.5 millió euró volt, ez a Bayern által kölcsönadott Nübelé, a második Zagadou 2.5 millióval, de nem tudni még, mennyit kaptak az új fiúk.

Így sem rossz! (Forrás: Transfermarkt)

Nem lehet elégszer elismerni a „kis” Hoeness teljesítményét, nem véletlenül került szóba már Münchenben is: bebizonyította, hogy képes csapatot építeni, képes sikereket elérni máshol leírt vagy számításba sem vett játékosokkal. Emeljük ki azt is, hogy topligás szinten kiemelendő, hogy a 16 eddigi érkező közül 2 játékos saját nevelés, 9 német, Demirovic pedig hamburgi születésű, a HSV neveltje, onnan igazolta le a Lipcse, Fabian Rieder és Leonidas Stergiou svájci, ám német nyelvterületen nőtt fel, az U17-es Eb-győztes Hendriks holland, de a modellkinézetű játékos első nyilatkozataiban szép német mondatokkal vette le a lábukról a női szurkolókat.

Ez lehet a stuttgarti sikerrecept: elkerülni a bábeli zűrzavart mind a költségek terén, mind az öltözőben.

A BUNDESIGA ÁTIGAZOLÁSAI

2024 NYARA

FC AUGSBURG

ÉRKEZETT: Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt, kölcsön után végleg, 5 000 000 euró), Samuel Essende (Vizela, 4 000 000 euró), Keven Schlotterbeck (Freiburg, 2 500 000 euró), Nediljko Labrovic (HNK Rijeka, 2 500 000 euró), Yusuf Kabadayi (Bayern München II, 900 000), Steve Mounié (Brest, ingyen), Dimitriosz Jannulisz (Norwich City, i.), Marius Wolf (Dortmund, ingyen)

Kölcsönből vissza: Nathanaël Mbuku (St.-Étienne), David Colina (Vejle), Irvin Cardona (St.-Étienne), Okugava Maszaja (Hamburg), Lasse Günther (Wehen Wiesbaden)

TÁVOZOTT: Sven Michel (Paderborn, 300 000), Iago (Bahia, ingyen), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart, 21 000 000), Lukasz Petkov (Elversberg, 500 000)

Kölcsönbe: Lasse Günther (Karlsruhe), Dion Beljo (Rapid Wien), David Colina (Vejle), Irvin Cardona (Espanyol, 400 000), Patric Pfeiffer (Young Boys)

Kölcsönből vissza: Kevin Mbabu (Fulham), Pep Biel (Olympiakosz)

BORUSSIA DORTMUND

ÉRKEZETT: Waldemar Anton (VfB Stuttgart, 22 500 000 euró), Serhou Guirassy (VfB Stuttgart, 18 000 000), Pascal Gross (Brighton, 7 000 000), Maximilian Beier (Hoffenheim, 28 500 000)

Kölcsönbe: Yan Couto (Manchester City, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Tom Rothe (Holstein Kiel), Giovanni Reyna (Nottingham Forest), Soumaila Coulibaly (Royal Antwerpen)

TÁVOZOTT: Ole Pohlmann (Rio Ave, 1 600 000), Marius Wolf (Augsburg, ingyen), Mats Hummels (szerződése lejárt), Marco Reus (Los Angeles FC, i.), Tom Rothe (Union Berlin, 5 000 000), Niclas Füllkrug (West Ham, 27 000 000)

Kölcsönből vissza: Ian Maatsen (Chelsea), Jadon Sancho (Manchester United)

BAYER 04 LEVERKUSEN

ÉRKEZETT: Aleix García (Girona, 18 000 000 euró), Jeanuël Belocian (Rennes, 15 000 000 euró), Martin Terrier (Rennes, 20 000 000)

Kölcsönből vissza: Szardar Azmun (Roma)

TÁVOZOTT: Patrick Pentz (Bröndby, 2 550 000), Szardar Azmun (al-Sabab, 5 000 000), Iker Bravo (Udinese, 600 000), Szardar Azmun (Sabab al-Ahli, 5 000 000), Adam Hlozek (Hoffenheim, 18 000 000)

Kölcsönbe: Noah Mbamba (Fortuna Düsseldorf)

Kölcsönből vissza: Josip Stanisic (Bayern München), Borja Iglesias (Betis)

FC BAYERN MÜNCHEN

ÉRKEZETT: Michael Olise (Crystal Palace, 53 000 00), Joao Palhinha (Fulham, 51 000 000), Ito Hiroki (VfB Stuttgart, 23 500 000), Bryan Zaragoza (Granada, kölcsön után végleg, 13 000 000), Nestory Irankunda (Adelaide United, 3 400 000), Armindo Sieb (Greuther Fürth, 1 500 000), Eric Dier (Tottenham, kölcsön után végleg, ingyen), Gibson Nana Adu (Unterhaching), Maurice Krattenmacher (Unterhaching), Lovro Zvonarek (Bayern München II)

Kölcsönből vissza: Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb), Paul Wanner (Elversberg), Arijon Ibrahimovic (Frosinone), Frans Krätzig (Austria)

TÁVOZOTT: Malik Tillman (PSV, kölcsön után végleg, 12 000 000), Maurice Krattenmacher (Ulm), Bouna Sarr (szl.), Eric-Maxim Choupo-Moting (szl.), Nusszair Mazraui (Manchester United, 15 000 000), Matthijs de Ligt (Manchester United, 45 000 000)

Kölcsönbe: Frans Krätzig (VfB Stuttgart, 500 000), Bryan Zaragoza (Osasuna, 250 000)

Kölcsönbe: Gibson Nana Adu (Unterhaching), Armindo Sieb (Mainz), Lovro Zvonarek (Sturm Graz), Paul Wanner (Heidenheim)

VFL BOCHUM

ÉRKEZETT: Patrick Drewes (Karlsruhe, 100 000), Ivan Ordec (Dinamo Moszkva, kölcsön után végleg, i.), Dani de Wit (AZ, i.), Ibrahima Sissoko (Strasbourg, i.)

Kölcsönbe: Myron Boadu (Monaco), Jakov Medic (Ajax)

Kölcsönből vissza: Gerrit Holtmann (Darmstadt)

TÁVOZOTT: Patrick Osterhage (Freiburg, 4 800 000), Aszano Takuma (Mallorca, i.), Kevin Stöger (Mönchengladbach, i.), Andreas Luthe (visszavonult), Christopher Antwi-Adjei (Schalke, i.), Michael Esser (visszavonult), Philipp Förster (szl.)

Kölcsönből vissza: Goncalo Paciencia (Celta Vigo), Keven Schlotterbeck (Freiburg)

EINTRACHT FRANKFURT

ÉRKEZETT: Hugo Ekitiké (PSG, k. v., 16 500 000), Can Uzun (Nürnberg, 11 000 000), Lisztes Krisztián (Ferencváros, 4 500 000), Oscar Höjlund (Köbenhavn, 1 350 000), Robin Koch (Leeds United, kölcsön után végleg, i.), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt U19)

Kölcsönbe: Rasmus Kristensen (Leeds United), Arthur Theate (Rennes)

Kölcsönből vissza: Igor Matanovic (Karlsruhe), Nathaniel Brown (Nürnberg), Paxten Aaronson (Vitesse), Aurele Amenda (Young Boys), Faride Alidou (1. FC Köln), Jessic Ngankam (Mainz)

TÁVOZOTT: Kristijan Jakic (Augsburg, k. v., 5 000 000), Sebastian Rode (visszavonult), Haszebe Makoto (visszavonult), Willian Pacho (PSG, 40 000 000), Philipp Max (Panathinaikosz, 1 000 000)

Kölcsönbe: Paxten Aaronson (Utrecht), Nacho Ferri (Kortrijk), Hrvoje Smolcic (LASK), Elias Baum (Elversberg), Jessic Ngankam (Hannover), Faride Alidou (Hellas Verona)

Kölcsönből vissza: Sasa Kalajdzic (Wolverhampton), Donny van de Beek (Manchester United)

SC FREIBURG

ÉRKEZETT: Eren Dinkci (Werder Bremen, 5 000 000), Patrick Osterhage (VfL Bochum, 4 800 000), Maximilian Philipp (VfL Wolfsburg, k. v., 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Robert Wagner (Greuther Fürth), Hugo Siquet (Cercle Bruges), Keven Schlotterbeck (Bochum)

TÁVOZOTT: Keven Schlotterbeck (Augsburg, 2 500 000), Yannik Keitel (VfB Stuttgart, i.), Hugo Siquet (FC Bruges, 3 000 000)

Kölcsönbe: Robert Wagner (St. Pauli)

Kölcsönből vissza: Szalai Attila (Hoffenheim)

1. FC HEIDENHEIM 1846

ÉRKEZETT: Mikkel Kaufmann (Union Berlin, 1 250 000), Mathias Honsak (Darmstadt, i.), Julian Niehues (Kaiserslautern, i.), Luca Kerber (Saarbrücken, i.)

Kölcsönbe: Paul Wanner (Bayern München)

TÁVOZOTT: Jan-Niklas Beste (Benfica, 8 000 000), Tim Kleindienst (Mönchengladbach, 7 000 000), Kevin Sessa (Hertha, i.), Nikola Dovedan (Karagümrük, i.)

Kölcsönből vissza: Eren Dinkci (Werder Bremen)

TSG 1899 HOFFENHEIM

ÉRKEZETT: Alexander Prass (Sturm Graz, 9 500 000), Adam Hlozek (Leverkusen, 18 000 000), Robin Hranác (Viktoria Pilsen, 8 000 000), Haris Tabakovic (Hertha, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Jacob Bruun Larsen (Burnley), Diadié Samassékou (Cádiz), Julian Justvan (Darmstadt), Szalai Attila (Freiburg)

TÁVOZOTT: John Brooks (szl.), Robert Skov (szl.), Maximilian Beier (Dortmund, 28 500 000), Julian Justvan (Nürnberg, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Wout Weghorst (Burnley)

HOLSTEIN KIEL

ÉRKEZETT: Magnus Knudsen (FK Rosztov, 1 000 000), Armin Gigovic (FK Rosztov, 1 800 000)

TÁVOZOTT: Philipp Sander (Mönchengladbach, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Tom Rothe (Borussia Dortmund)

1. FSV MAINZ 05

ÉRKEZETT: Szano Kaisu (Kasima Antlers, 2 500 000), Nikolas Veratschnig (Wolfsberg, 800 000)

Kölcsönbe: Armindo Sieb (Bayern München)

Kölcsönből vissza: Delano Burgzorg (Huddersfield), Ajmen Barkok (Hertha), Paul Nebel (Karlsruhe)

TÁVOZOTT: Delano Burgzorg (Middlesbrough, 2 750 000), Leandro Barreiro (Benfica, i.), Merveille Papela (Darmstadt, i.), Josuha Guilavogui (szl.), Anwar El Ghazi (Cardiff City, i.), Brajan Gruda (Brighton, 30 000 000)

Kölcsönbe: Ludovic Ajorque (Brest), Tom Krauss (Luton Town)

Kölcsönből vissza: Sepp van den Berg (Liverpool), Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

ÉRKEZETT: Tim Kleindienst (Heidenheim, 7 000 000), Philipp Sander (Holstein Kiel, 1 000 000), Kevin Stöger (Bochum, i.)

Kölcsönből vissza: Yvandro Borges (NEC), Oscar Fraulo (Utrecht)

TÁVOZOTT: Patrick Herrmann (visszavonult), Tony Jantschke (visszavonult), Christoph Kramer (szerződését felbontották)

Kölcsönből vissza: Jordan (Union Berlin), Maximilian Wöber (Leeds United)

VFB STUTTGART

ÉRKEZETT: Jamie Leweling (Union Berlin, k. v., 5 000 000), Jeff Chabot (1. FC Köln, 4 000 000), Anthony Rouault (Toulouse, k. v., 3 000 000), Leonidas Stergiou (St. Gallen, k. v., 2 000 000), Ramon Hendriks (Feyenoord, 700 000), Nick Woltemade (Werder Bremen, i.), Justin Diehl (1. FC Köln, i.), Sztefan Drljaca (Dynamo Dresden, i.), Yannik Keitel (Freiburg, i.), Ermedin Demirovic (Augsburg, 21 000 000), Deniz Undav (Brighton, 26 700 000)

Kölcsönbe: Fabian Rieder (Rennes, 800 000), Frans Krätzig (Bayern München, 500 000), El Bilal Touré (Atalanta, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Wahid Faghir (Elversberg), Luca Pfeiffer (Darmstadt)

TÁVOZOTT: Ito Hiroki (Bayern München, 23 500 000), Waldemar Anton (Borussia Dortmund, 22 500 000), Gil Dias (Famalicao, 920 000), Matej Maglica (Darmstadt, k. v.), Haragucsi Genki (szl.), Serhou Guirassy (Dortmund, 18 000 000)

Kölcsönből vissza: Mahmud Dahod (Brighton), Deniz Undav (Brighton)

RASENBALLSPORT LEIPZIG

ÉRKEZETT: Assan Ouédraogo (Schalke, 10 000 000), Maarten Vandevoordt (Genk, 10 000 000), Antonio Nusa (FC Bruges, 21 000 000)

Kölcsönbe: Arthur Vermeeren (Atlético Madrid, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Hugo Novoa (Villarreal B), André Silva (Real Sociedad), Ilaix Moriba (Getafe)

TÁVOZOTT: Angelino (Roma, k. v., 5 200 000), Christopher Lenz (szl.), Hugo Novoa (Alavés, 1 500 000), Dani Olmo (Barcelona, 55 000 000)

Kölcsönbe: Janis Blaswich (RB Salzburg, 1 000 000), Yannick Eduardo (De Graafschap), Ilaix Moriba (Celta Vigo)

Kölcsönből vissza: Xavi Simons (PSG)

FC ST. PAULI

ÉRKEZETT: Fin Stevens (Brentford, 600 000)

Kölcsönbe: Robert Wagner (Freiburg), Morgan Guilavogui (Lens, 500 000)

TÁVOZOTT: Eric da Silva Moreira (Nottingham Forest, 1 500 000), Marcel Hartel (St. Louis CITY, i.)

Kölcsönből vissza: Aljoscha Kemlein (Union Berlin)

1. FC UNION BERLIN

ÉRKEZETT: Bénes László (Hamburg, 3 000 000), Leopold Querfeld (Rapid Wien, 3 000 000), Ivan Prtajin (Wehen Wiesbaden, 1 000 000), Alex Král (Szpartak Moszkva, k. v., i.), Tom Rothe (Dortmund, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Tim Skarke (Darmstadt), Jordan (Borussia Mönchengladbach), Aljoscha Kemlein (St. PauliTymoteusz Puchacz (Kaiserslautern)

TÁVOZOTT: Jamie Leweling (VfB Stuttgart, k. v., 5 000 000), ), Morten Thorsby (Genoa, k. v., 4 000 000), Mikkel Kaufmann (Heidenheim, 1 250 000), Aissza Laiduni (al-Vakrah, 4 500 000), Robin Knoche (Nürnberg, i.), Tymoteusz Puchacz (Holstein Kiel)

Kölcsönbe: Alex Král (Espanyol), Chris Bedia (Hull City)

Kölcsönből vissza: Brenden Aaronson (Leeds United)

SV WERDER BREMEN

ÉRKEZETT: Skelly Alvero (Lyon, k. v., 4 750 000), Keke Topp (Schalke, 2 000 000), Markus Kolke (Hansa Rostock, 75 000), Marco Grüll (Rapid Wien, i.)

Kölcsönből vissza: Eren Dinkci (Heidenheim), Mio Backhaus (Volendam), Oliver Burke (Birmingham City)

TÁVOZOTT: Eren Dinkci (Freiburg, 5 000 000), Nick Woltemade (VfB Stuttgart, i.), Jiri Pavlenka (szl.), Christian Gross (visszavonult)

Kölcsönbe: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf)

VFL WOLFSBURG

ÉRKEZETT: Kamil Grabara (Köbenhavn, 13 500 000), Marius Müller (Schalke, 1 500 000), Dárdai Bence (Hertha, i.)

Kölcsönbe: Mohamed Amoura (Union SG, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Nicolas Cozza (Nantes), Bartosz Bialek (Eupen), Bartol Franjic (Darmstadt)

TÁVOZOTT: Maximilian Philipp (Freiburg, k. v., 1 000 000), Koen Casteels (al-Kvadsziah, i.), Luca Waldschmidt (1. FC Köln, k. v., i.)

Kölcsönbe: Bartol Franjic (Sahtar Doneck), Dzenan Pejcinovic (Fortuna Düsseldorf), Václav Cerny (Rangers)

Kölcsönből vissza: Amin Sarr (Lyon)

Vastaggal az elmúlt két hét átigazolásai, lezárva vasárnap reggel.