A Leverkusen címvédését magyar játékosok is akadályozhatják

Sikerül-e a Leverkusennek a címvédés? Ez a ma rajtoló Bundesliga-idény egyik legfőbb kérdése. Főleg annak tükrében, hogy ez eddig mindössze négy klubnak sikerült a német élvonalban, a Bayern München és a Borussia Dortmund mellett a Hamburgnak és a Mönchengladbachnak.

Az előző évadban mindenesetre óriási meglepetésre a Stuttgartot 17, a legnagyobb esélyesnek tartott Bayern Münchent 18 ponttal előzte meg a Leverkusen, a bajnoki arany mellé megnyerte a Német Kupát is, és majdnem a triplázás is összejött, de az El-döntőben elbukott az Atalanta ellen. A sikerkovács vezetőedző, Xabi Alonso egyelőre maradt a kispadon, és a keret sem gyengült, így elméletileg minden adva van az újabb sikerhez. Más kérdés, hogy a Bayern nyilvánvalóan szeretné visszahódítani a trónt. Persze ehhez az kellene, hogy megtörjön az „átok”, és Harry Kane pályafutása során először trófeát nyerjen. A riválisok közé kell sorolni a BL-döntős Dortmundot, és talán még az RB Leipzignek is lehet minimális esélye, hogy odaérjen az első helyre.

Nem meglepő módon a Bundesliga előző idényének első öt helyezettje költötte a legtöbbet a nyáron játékosvásárlásra, ám ami talán váratlan, hogy a Dortmund mögött végző együttesek közül csak a Frankfurt lépte át a harmincmillió eurós határt. Persze, ha nem sikerül labdarúgókat eladni, a német klubok ritkán költenek többet, így sokszor gyakorlatilag nullára jön ki a mérleg. A rangsort a Bayern München vezeti, amely a pályán elért harmadik helyét első helyre váltaná az új idényben, s ezért 142 millió eurót költött játékosokra. Michael Olise (53 millió euró) és Joao Palhinha (51 millió euró) nemcsak a bajorok, hanem az egész Bundesliga legdrágább igazolásai a nyáron, a 23 millió euróért érkező Ito Hiroki pedig ötödik ezen a listán. A Dortmund is javítani szeretne az ötödik helyen, nyolcvanmillió eurót költött elsősorban Maximilian Beierre (28.5 millió euróért érkezett a Hoffenheimtől), illetve a Stuttgart két alapemberére, Waldemar Antonra és Serhou Guirassyra (22.5 és 18 millió euró).

A Stuttgartot sem kell félteni, a Bundesliga negyedik legnagyobb összegű átigazolása a Brightonból szerződtetett Deniz Undav (26.7 millió euró), aki a német Szuperkupában gólt szerzett a Leverkusen ellen. Az eladásokból befolyó összegből 64 millió eurót használt fel a klub, amely egyelőre pozitív pénzügyi mérleget könyvelhet el a piacon. A bajnok Leverkusen a pálya minden területén igyekezett erősíteni: 53 milliót költött a balszélső Martin Terrierre, a középpályás Aleix Garcíára és a belső védő Jeanuël Belocianra. Az RB Leipzig legfőképpen Dani Olmo eladásával került a hírekbe, legnagyobb igazolása a Bruges-től érkező balszélső, Antonio Nusa. M. D. A Bayern München költötte a legtöbbet a nyáron játékosvásárlásra

Utóbbinak azért is örülhetnénk, mert a lipcseiek ezúttal is Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal szállnak harcba, és a magyaros csapatok közül az RB Leipzignek van a legnagyobb esélye arra, hogy dobogós helyen végezzen. Az pedig már önmagában üdvözítő, hogy két magyar válogatott játékos évek óta stabil alapembere a Bundesliga egyik topcsapatának. Eddigi legjobb helyezése a 2020–2021-es kiírásban szerzett ezüst­érem, de kétszer is bronzérmes lett az együttes, a negyedik helynél rosszabb helyen pedig sohasem végzett. Azaz teljesen reális cél a dobogó, de még a negyedik hely is stabil BL-indulást ér.

A többi magyar érdekeltségű csapat közül a Freiburg zárhat nemzetközi kupaindulást érő helyen. Nagy kérdés azonban, hogy Sallai Roland a klubban marad-e. A 27 éves szélső az Eb-n a magyar válogatott legjobbja volt, és a nyáron többször lehetett olvasni az esetleges átigazolásáról. A legfrissebb hírek szerint az angol másodosztályban szereplő Leeds szerződtetheti, de egyelőre valószínűbb, hogy Németországban marad. Ugyanakkor a megállapodása az idény végén lejár, így elképzelhető, hogy ez lesz az utolsó évada a Bundesligában. A múlt heti kupamérkőzést információnk szerint azért hagyta ki, mert később csatlakozott a keret nyári felkészüléséhez.

Lisztes Krisztiánt vélhetően kölcsön­adja az Eintracht Frankfurt, de ha mégsem, ő is tapasztalatot szerezhet a német élvonalban. Akárcsak Dárdai Bence, aki a nyáron a Herthából a Wolfsburgba igazolt, és a legutóbbi, Koblenz elleni kupamérkőzésen csereként kilenc percet kapott. Jó lenne, ha az élvonalban is minél inkább számítanának rá. Ugyanezt kívánjuk Szalai Attilának is, akinek az első németországi idénye nem sikerült jól, a Hoffenheimben és a Freiburg­ban sem alkotott maradandót. A nyáron a freiburgi kölcsönből visszatért a Hoffenheimhez – bízzunk benne, hogy megkapja a lehetőséget, és meg tudja ragadni az alkalmat.

Schäfer Andrásnak sem sikerült a legjobban az előző évad. Sérülés miatt hónapokig nem játszhatott, utána volt, hogy kiállítás miatt eltiltották, annak viszont örülhetett, hogy az Union Berlin az idény végén kiharcolta a bennmaradást. Más kérdés, hogy egy negyedik hely után, ezért nehéz megmondani azt is, hogy ezúttal mire lehetnek képesek a fővárosiak.