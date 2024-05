Gulácsi Péter 2026-ig meghosszabbította szerződését a Lepziggel – hivatalos

Ahogy azt portálunkon már vasárnap megírtuk, német sajtóhírek szerint Gulácsi Péter a 2026-os világbajnokságig meghosszabbítja jövő nyárig érvényes lipcsei szerződését. A hivatalos megerősítésre sem kellett sokat várni, másnap reggel ugyanis a kapus hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a szerződéshosszabbítást.

„Újabb két év bikaként” – írta rövid bejegyzésében.

Gulácsi még 2015-ben került Lipcsébe, és 302 tétmeccsen szerepelt eddig az RB Leipzig színeiben.

„A szerződéshosszabbítás nagy vágyam volt – mondta Gulácsi Péter a klub hivatalos honlapjának. – Az út, amelyet a klubbal 2015 óta együtt járunk, nagyon különleges út. Nagy sikereket ünnepeltem az RB Leipziggel, mint például Német Kupa- és Szuperkupa-győzelmet, de a nehéz időkben is mindig éreztem a klub és az itteni emberek támogatását. Ezek a pillanatok rendkívüliek voltak. Célom, hogy a szurkolóinkkal a hátunk mögött folytassuk közös sikertörténetünket. Úgy érzem, még van bennem néhány igazán jó év, és még mindig sok a tennivalóm. Tavaly is láttuk, milyen potenciál rejlik ebben a csapatban ezzel az edzői stábbal. Már nagyon várom az új idényt és mindent, ami ezután következik. A feleségem, a gyerekeim és én nagyon jól érezzük magunkat Lipcsében. A város és a régió nagyon közel került a szívünkhöz, második otthonunkká vált. Nemcsak az én kívánságom, hanem az egész családom vágya is, hogy itt maradjunk. Nekem a szerződéshosszabbítás nemcsak sportszerű, hanem szívből jövő döntés is volt. Nagyon örülök, hogy folytathatom a munkát Frederik Göslinggel (a Lipcse kapusedzője – a szerk.). Freddy és én nagyon jó, ambiciózus és jól összehangolt csapatot alkotunk.”

A lipcseiek sportigazgatója, Rouven Schröder is boldogan nyilatkozott a kapus szerződéshosszabbítását követően: „Csapattervezésünkben a kapus pozíció tisztázása volt az egyik legfontosabb döntés, amelyet az Európa-bajnokság előtt meg akartunk hozni. Ez a döntés most Gulácsi Péter szerződésének a meghosszabbítása, és minden érintettel egyértelműen és átláthatóan megbeszéltük. A visszatérése után megmutatta, hogy még mindig a Bundesliga egyik legjobb kapusa, védései döntően hozzájárultak ahhoz, hogy ismét bekerüljünk a Bajnokok Ligájába. Az elmúlt években kiemelkedő státuszt szerzett az RB Leipzignél. Eredményeivel, jelentőségével a kapuscsoporton belül, a csapat és a klub számára, valamint a szurkolóinkhoz való közvetlenségével Pete döntő mértékben hozzájárult a fejlődéshez. De ugyanilyen figyelemre méltó, ahogy túljutott néhány mélységen – nem utolsósorban súlyos térdsérülésén. Több mint háromszáz meccsével máris legenda a klubban.”