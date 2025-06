Magyar BL-győzelmek az MVM Dome-tól Máltáig; főhajtás a PSG, Luis Enrique és Kovács István előtt

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Mindkét magyar csapatot megkoronázták a BL-ben. Címet védett az MVM Dome-ban a Győri ETO női kézilabdacsapata és a máltai medencében az FTC férfi vízilabdacsapata is – mindkét döntőről részletes beszámoló, összesen három oldalon.

Párizs ünnepel, a PSG végre révbe ért, és nekünk is van okunk a büszkeségre. Teljes az egyetértés abban, hogy jó kezekbe került a labdarúgó BL-trófea, Luis Enrique együttese kiütötte az Intert, Ousmane Dembélé bejelentkezett az Aranylabdára, a spanyol mester elhunyt kislányára is emlékezett, mindeközben a francia fővárosban kisebb zavargások törtek ki, amelyeknek halálos áldozataik is voltak. Kovács István játékvezetőről pedig szuperlatívuszokban ír a sajtó, és azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy jövőre övé lesz a vb-döntő is. Visszatekintő két oldalon.

Rasovszky Kristófban még ég a tűz. A horvátországi nyílt vízi úszó Európa-bajnokság magyar hőse őszintén beszélt arról, hogy Párizs után hogyan vette fel ismét a fonalat, hogy milyen a viszonya Betlehem Dáviddal, és hogy már most minden idők legjobbjának tartja-e magát... Kovács Erika interjúja.

…és ha hétfő, akkor Népsport-melléklet 4 oldalon: az 1950-es lengyel–magyarral, amely egészen a berni vb-döntőig tartó veretlenségi sorozatot indított; az 1965-ös FTC–Manchester United VVK-elődöntő tripla párharcával; és az 1985-ös BS-beli ökölvívó Eb-vel.

