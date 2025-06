Damir Krznar: Harcosokat akarok látni a pályán; Boczkó Gábor szerint a jó vb-szerepléshez rendet kell rakni a fejekben

A NEMZETI SPORT SZOMBATI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Hetvenesztendős lett Michel Platini, az Európa-bajnok, háromszoros aranylabdás francia labdarúgó, az UEFA volt elnöke, minden idők egyik legjobb középpályása. Bernard Lions, a L’Équipe újságírója Címlapsztorinkban elmondta: „Michel Platini Franciaországban több, mint legenda. Nem pusztán zseniális futballista volt, de remek ember is. Többször is volt szerencsém vele találkozni, a humorérzéke egészen egyedülálló, szinte mindenből képes tréfát csinálni. Mindemellett hűséges barát is, az utóbbi években a legtöbb időt egykori csapattársával, Jean-Claude Lemoult-val tölti. A labdarúgásról a vele kapcsolatos botrány óta nem szívesen beszél, egyedül azokról az időkről hajlandó anekdotázni, amikor még ő is játszott. A közelmúltban borászkodni kezdett.”

Az Újpest FC vezetőedzői posztját május óta betöltő Damir Krznar a nyári felkészülés első napjait követően fogadta stábunkat, és többek között az általa preferált játékstílusról, az erősítendő posztokról, az MLSZ magyarszabályáról és céljairól nyilatkozott. A horvát szakember elmondta: „Olyan futballistákat akarok látni, akik labdavesztést követően azonnal reagálnak és visszaszerzik, merthogy a visszahúzódás ellentétes a szemléletemmel, a magas letámadást szeretem. Védekezésnél is azt várom el, hogy magasra toljuk fel a hátsó sorunkat. Tudom, ebben van rizikó, ezért meg kell találnunk annak a módját, hogy a kockázatvállalás ellenére stabilak maradjunk. Az elképzeléseim miatt biztosan kapunk majd gólokat, viszont ha nem leszünk eredményesek, az az én hibám, nem a játékosaimé.

Az OTP Bank Liga 2024–2025-ös idényét óriási várakozás előzte meg Győrben: kilenc esztendő után visszatért a város büszkesége oda, ahonnan 2015-ben, 55 év megszakítás nélküli tagság után száműzték. A bajnokság elején jött a mélypont, de egy kilenc- és egy 15 meccses veretlenségi sorozatnak köszönhetően a Konferencialigáig szárnyalt az ETO a 2015 utáni első NB I-es idényében. A tetszetős futballt megvalósító Borbély Balázs vezetőedző mellett Steven Vanharen szerepét is ki kell emelni: rövid idő alatt az igazolásaival sikerült stabilizálni az együttest. Igaz, az ETO-ra a sok légiós miatt hamar rátapadt a zsoldoscsapat jelző, ám Tóth Rajmund és Vitális Milán mellett Bánáti Kevin is kirobbanthatatlanná vált a kezdőből tavaszra, majd Bíró Barnabás is. Tóth, Bánáti és Bíró egyaránt bemutatkozott 2025-ben az U21-es válogatottban.

Jól sikerült az északi túrája Takács Boglárkának, előbb a stockholmi Gyémánt Liga 200 méteres futamában hatodik lett, majd Turkuban másodikként ért célba 100 méteren. „Nagyon kellett az önbizalmamnak, vártam már egy ilyen visszacsatolásra” – mondta lapunknak Takács Boglárka. A 2025-ös szabadtéri időszak a legtöbbeknek május közepétől a szeptemberi világbajnokságig tart. Mivel négy hónapon keresztül nem lehet csúcsformában maradni, a formaidőzítésnek kulcsszerepe lesz a sikeres szereplésben. Az első csúcsformát a magyarok közül a legtöbben, így Takács is a madridi csapat Európa-bajnokságra időzítik, ez a verseny a vb-kvalifikációba is nagyobb súllyal számít bele. A sprinter a magyar csapatból egyedüliként három versenyszámban, 100-on, 200-on és a 4x100-as váltó tagjaként is rajthoz áll a spanyol fővárosban.

A vívó Európa-bajnokság vége nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, Boczkó Gábor szövetségi kapitányt is „megfogta”, hogy például a női kard- és a férfi párbajtőrcsapat sem szerzett érmet Genovában. „Ott vagyunk a legjobb öt között: az olasz, a francia és a magyar vívás továbbra is erős, de már azok az ukránok is, és azzal, hogy visszatértek az oroszok, némiképp átalakult e tekintetben is a helyzet – mondta lapunknak a kapitány. – A tavalyi hét érem extra volt, ezt Genova előtt is elmondtam, de aztán az egyéni versenyek után, ahol már szereztünk egy ezüstöt és három bronzot, úgy gondoltam, akár felül is múlhatjuk a bázeli eredménysort. Nem így történt. Ebből a szempontból különösen a csapatversenyek második napja volt fájdalmas, hiszen a férfi párbajtőrözőktől és a női kardozóktól is érmet vártunk, de legalábbis azt gondoltuk, a két gárdából minimum az egyik odaér a dobogóra – ehhez képest egyik csapatunk sem szerzett érmet. Ez meglehetősen fájó pofon volt.”

Válogatott irányítóval erősítette meg keretét az előző idény 8. helyezettje, az Alba Fehérvár kosárlabdacsapata. Pongó Marcell két, Szombathelyen töltött idény után tért vissza a királyok városába. „Kiválóan éreztem magam Szombathelyen, sok sikert értünk el, büszke vagyok a hibátlan alapszakasz-győzelmünkre, boldogan emlékezem vissza a Bajnokok Ligája playoffjában dobott félpályás kosaramra, amellyel hosszabbításra mentettük az izraeli Ramat-Gan elleni meccset, majd nyertünk és bejutottunk a legjobb 16 közé – mondta lapunknak Pongó Marcell. – A közönség elfogadott, egyre többször kihívott magához, amiért mindig hálás leszek. Az élet azonban úgy hozta, hogy elköszöntem a Falco családtól. Az erősítéseket látva biztos vagyok benne, hogy az Albával a dobogóért harcolunk majd.”

