Szabó Szebasztián örül az 50 pillangónak; In memoriam Garami József

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

A NOB döntése értelmében igencsak átalakul a Los Angeles-i olimpia programja. Az 50 méteres úszószámoktól a női csapatok számának növekedésén és az evezőspálya hosszának érthetetlen csökkentésén át egészen a NOB által preferált vegyes számokig sorba vettük a változásokat, Szabó Szebasztián pedig mint az 50 pillangó korábbi világcsúcstartója beszélt az érzéseiről Kovács Erikának – címlapsztori két oldalon.

A 85 éves korában elhunyt mesteredzőre, Garami Józsefre emlékezünk. A pécsi edzőlegenda a magyar válogatottat is irányította, de Újpesten, az MTK-nál, az Üllői úton és Győrben is letette a névjegyét – Thury Gábor és egykori tanítványai is felidézték vele kapcsolatos emlékeiket.

Megvan az első kupadöntős, a Paks. A Mol Magyar Kupa keddi és szerdai történéseit nyilván a negyedik helyért harcoló győriek is árgus szemmel nézik, hiszen adott esetben így válhat biztossá a nyári Konferencialiga-selejtezőjük.

Bor Barna kapitányként debütál az Európa-bajnokságon. Az egykori klasszis dzsúdós Podgoricában elsősorban a súlycsoportot váltó Özbas Szofitól remélhet kiugró szereplést, egy éremmel és két pontszerző hellyel már elégedett lenne, Tóth Krisztián távollétét viszont fájlalja. Kapolcsi-Szabó Bence interjúja.

…és még: szenzáció a férfi kosár NB I-ben, kikapott a Falco!; egy lépésre a női aranytól a DVTK; az egész magyar hokinak jót tehet az FTC ICEHL-tagsága; négyes döntőben a férfi vízilabda BL-ben a Ferencváros.

