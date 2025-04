Már 30 derbi óta veretlen a Fradi; 70 éves Skaliczki László

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Interjút adott lapunknak a 70 éves Skaliczki László, a kézilabda-mesteredző elmondta: „Ez egy olyan mérföldkő, amelynél már az elengedés a fontos. El kell engedni a munkában is bizonyos feladatokat, sokkal jobban át kell már gondolni, hogy mit vállal el az ember – mondta a hétfőn 70. életévét betöltő Skaliczki László. – Átalakul, megváltozik az életforma is, de összességében nem érzem magam hetvennek. Hat világversenyen, egy olimpián, két világ- és három Európa-bajnokságon szerepeltem szövetségi kapitányként, plusz egy világkupán és az 1998-as Eb-n Vass Sándor másodedzője voltam, tulajdonképpen nincs hiányérzetem. Akkoriban a kisebb létszám miatt már kijutni is nehéz volt egy-egy nagy tornára.”

A finn jégkorongbajnokság első osztályának nyolcaddöntőjében ért véget a bajnoki idény a KooKoo csapatának, s ezzel Galló Vilmosnak is. „Ősszel gyengén kezdtük a bajnokságot, ám az idény második felében a miénk volt az egyik legerősebb alakulat” – mondta lapunknak a magyar válogatott csatára, aki nem titkolta: nagy csalódásként élték meg, hogy a rájátszás első körében 3–1-es összesítéssel kiestek az alapszakaszt a 11. helyen záró Vaasan Sport ellenében. Galló három svédországi év után tért vissza a finnekhez, a két liga közti különbségről azt mondta: „A svéd ligában nehezebb korongot tartani, nagyobb a verseny csapaton belül a pozíciókért, hiszen sok az olyan rivális, aki tíz NHL-ben töltött év után tért vissza, míg a finn ligában több a fiatal, nagyobb a hangsúly az utánpótlásképzésen.”

Összesen 29-szer volt válogatott, talán ez a szám lehetett volna több is, ám Szabó Antallal, Grosics Gyulával és Ilku Istvánnal együtt Mészáros Ferenc így is azon négy magyar futballkapus egyike, akik két világbajnokságon vett részt. Kevés ilyen kivételes képességű kapuvédője volt a honi labdarúgásnak: remek labdaérzék, ruganyosság jellemezte. Itthon a Vasasban és a Rába ETO-ban védett, emellett légióskodott Portugáliában, a Sporting drukkerei a mai napig a „szívünk Oroszlánjaként emlegetik”. Erős dohányos volt, nem vetette meg az italt sem, edzőit olykor az őrületbe kergette, a szurkolók viszont imádták. A 72 évesen, 2023-ban elhunyt „Bubu” 75 évvel ezelőtt született – a KK-győztes, U23-as Európa-bajnok, magyar és portugál bajnok, Magyar és Portugál Kupa-győztes labdarúgóra emlékezünk Népsport mellékletünkben.

