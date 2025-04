Bárány Donát ráérzett a triplázásra; a BL-sorozat negyeddöntőjében minden párosításban óriások találkoznak

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Bárány Donát ráérzett a triplázásra, a DVSC csatára decemberben a Ferencváros, most szombaton a Diósgyőr ellen szerzett három gólt. „Nincs titok – mondta lapunknak a Debrecen 24 esztendős futballistája. – Őszintén szólva nekem az is megfelelne, ha egyesével lőném a gólokat, csak lőjem! Az előző meccseken is megvoltak a helyzeteim, ami akkor nem ment be, most igen. A gólkirályi címnél sokkal jobban motivál, hogy végre huzamosabb ideig kikerüljünk a veszélyzónából. Élvezem a játékot, örültem a hétvégi három gólomnak, de nem én vagyok a csapat egyedüli gólfelelőse, rajtam kívül ott van többek között Brandon Domingues is, nekem tizenegy gólom van, neki tíz. A Kecskemét és a Diósgyőr elleni siker csupán arra elegendő, hogy kidugjuk a fejünket a víz alól. Nem nyugodhatunk meg, továbbra is nyerni kell a meccseket.”

A 2023-as vb óta először rendeznek atlétikai versenyt a Nemzeti Atlétikai Központban. Augusztus 12-én a Gyulai István Memorial 11 székesfehérvári esztendő után visszatér a fővárosba. A verseny 2011 óta íródó története a Puskás Ferenc Stadionban kezdődött, onnan áttette székhelyét a királyok városába; az idén rajthoz áll rajta a szupersztárok közül Armand Duplantis, Femke Bol, Miltiadisz Tentoglu és Steven Gardiner is.

Kaposváron rendezik meg az úszók országos bajnokságát, a verseny előtt nyilatkozott a Nemzeti Sportnak Sós Csaba. A szövetségi kapitány az amerikai egyetemi bajnokság döntőjének vége után néhány órával úgy vélekedett, nem lepődne meg, ha a kint vitézkedő magyar úszók közül akadna, aki tiszteletét tenné Kaposváron, s lám, indul Kós Hubert, és Sárkány Zalán is rajtkőre áll.

A BL-sorozat negyeddöntőjében minden párosításban óriások találkoznak, a legizgalmasabb, legkiélezettebb mérkőzésnek talán a Bayern München és az Internazionale összecsapása ígérkezik. A német–olasz csatáknak mindig nagy a rangja, egy hatszoros és egy háromszoros korábbi győztes csap össze egymással (ezen kívül csak a Barcelona–Dortmund párosításban van már BL-serlege mindkét félnek), egymás ellen is vívtak már BL-döntőt (2010-ben az Inter nyert 2–0-ra a madridi fináléban), mindkét csapat jó formában van, vezeti hazája bajnokságát – mind jó ok arra, hogy kiemeltként kezeljük ezt a párharcot. Azzal, hogy a nyolcaddöntőben 5–0-s összesítéssel búcsúztatta a szintén német Leverkusent, a Bundesliga címvédőjét, a Bayern rekordot jelentő 23. alkalommal jutott be a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, illetve sorozatban hatodszor.

