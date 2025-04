Áll a bál Zalaegerszegen; Szédületes eredményeket ér el Özbas Szofi

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Az Újpest FC és a vendég Diósgyőr az utóbbi öt fordulóban öt-öt pontot szedett össze. A lila-fehérek hétről hétre szinte reménytelen játékot mutatnak, s bár a vezetőség további bizalmat szavazott Bartosz Grzelak vezetőedzőnek és stábjának egy hónapja, ez érdemi változást nem hozott. Diósgyőrben sem sokkal rózsásabb a helyzet: három tavaszi forduló után, február közepén menesztették Vladimir Radenkovics vezetőedzőt, ekkor a negyedik (!) helyen állt a csapat, jelenleg pedig a hatodik. A közelmúltban nem sok babér termett a diósgyőrieknek Újpesten: az előző négy, Megyeri úti bajnokin egy döntetlen mellett (0–0) háromszor maradtak alul (7–0, 2–0, 1–0), gólt sem szereztek.

Áll a bál Zalaegerszegen, az elmúlt egy hét összefoglalója: Debrecenben összeszólalkoztak a stábtagok a kispadon, az együttes kiesett a kupából, majd a vezetőség elküldte Márton Gábor vezetőedzőt, valamint Vas László és Pisont István pályaedzőt. Vlaszák Géza, a ZTE FC kapusedzője reagált a szurkolók véleményére, miszerint köze van a szakmai stáb többi tagjának menesztéséhez. „Sajnos rengeteg negatívumot olvashattunk a klubbal és velem kapcsolatban az elmúlt napokban, szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba – mondta lapunknak Vlaszák Géza. – Az, ami Debrecenben történt, érzelmekkel teli, pillanatnyi reakció volt. Tudom, hogy nem volt helyes, vállalom érte a felelősséget. A Vas László pályaedzővel történt nézeteltérést másnap megbeszéltük, tisztáztuk, majd tovább összpontosítottunk a munkára. Határozottan elutasítom, hogy rosszat akarnék a klubnak.”

Szédületes eredményeket ér el Özbas Szofi, mióta súlycsoportot váltott és 63 helyett eggyel nehezebb kategóriában harcol. Az idén eddig két Grand Slamen indult, és mindkettőt megnyerte, olyan, a világ élvonalához tartozó harcosokat legyőzve, mint a horvát Lara Cvjetko (világranglista-2.), a holland Sanne van Dijke (6.) vagy a spanyol Ai Tsunoda (7.). Az Európa-bajnokságon most aranyérmet nyert a 70 kilósok kategóriájában. „Az az igazság, hogy nagyon izgultam, jobban, mint szoktam. Szeretem magamnak meghagyni azt a szabadságot, hogy ne érezzem kötelezőnek bizonyos eredmény elérését. Persze tesz rám némi terhet, hogy két aranyérmet nyertem Grand Slamen, és ezúttal az Eb-n is győztem. De ha verseny előtt erre gondolnék, akkor nem biztos, hogy nyerni tudnék” – mondta lapunknak Özbas.

Az előző évadban 18 találattal társgólkirály lett, a Kozármisleny pedig az ötödik helyen végzett a Merkantil Bank Ligában, a jelenlegi kiírásban – más szerepkörben játszva – 15 gólos Kirchner Krisztián, csapata pedig mindössze három pontra van a feljutást jelentő második helytől. Edzője, Pinezits Máté szerint a 32 esztendős játékos annál is többet ad az együttesnek, mint amit a statisztikái mutatnak. „Rendkívül őszinte ember, ami a szívén, az a száján, azt is elmondja, ha valami nem tetszik neki. Nagyon jó hatással van a társaságra, ha kell, nyugtatja, máskor tüzeli a többieket. Ha fiatalok kerülnek a csapatba, elsőként áll eléjük, hogy gyerünk, most mutassátok meg” – mondta róla edzője, Pinezits Máté. Kirchner a mezőnyben is hasznos, ötször sárga lapot, egyszer kiállítást érőn szabálytalankodtak ellene.

