A Kecskemét és a Nyíregyháza a legvalószínűbb kieső; Barca-gála a Dortmund ellen

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

A Nemzeti Sport és az olvasók szerint is a Kecskemét és a Nyíregyháza búcsúzik. Hét fordulóval az OTP Bank Liga zárása előtt a most is „vonal alatti” két csapat helyzete tűnik a legkevésbé megnyugtatónak, így látják ezt az olvasók is – Szabó István nyíregyházi (és exkecskeméti…) vezetőedző ugyanakkor arról számolt be Bodnár Tibornak, hogy Szabolcsban mindenki az NB I-et akarja. Címlapsztori két oldalon.

Két mérkőzéssel folytatódott a BL negyeddöntője. A Barcelona tulajdonképpen lerendezte a Dortmund elleni párharcot, a PSG–Aston Villa csata azonban még tartogathat fordulatot. Mindeközben Anglia Declan Rice-t ünnepli, aki pályafutása első két szabadrúgásgóljával kedd este igencsak nehéz helyzetbe sodorta a címvédő Real Madridot. BL-anyagok két oldalon.

Csongvai Áron máris kedvenc lett Stockholmban. A 24 éves középpályás remek szabadrúgásgólt lőtt az AIK-ban, szuperül érzi magát, és úgy véli: a legjobbkor vágott bele a légióskodásba – Borsos László interjúja.

Gasper Okorn előtt ott a generációváltás feladata. Férfi kosárlabda-válogatottunk szövetségi kapitánya a Hanga-, Keller-féle búcsúzók nélkül vág neki a folytatásnak, Vojvoda Dávidot szeretné meggyőzni, amúgy pedig bízik a sikeres vb-előselejtezőben. Győri Ferenc interjúja.

…és még: újabb Gyergyó-siker a hoki Erste Liga-döntőben, nincs újabb magyar érem a birkózó Eb-n, a brazilok ellen készülnek a női kézisek, Kós Hubert tarolt, de Milák Kristóf is nyert az úszó ob-n.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!