Megint öt pont a Puskás előnye; Varga Dénes: Az USA mentheti meg a pólót

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Vasárnap estig biztosan öt pont előnnyel vezeti az NB I-es tabellát a Puskás Akadémia. A felcsútiak Nyíregyházán nyertek, ráadásul a Paks csak ikszelt Zalaegerszegen, így a Ferencváros Diósgyőrben győzelmi kényszerben lép pályára vasárnap. „Hátul” is bonyolódik a helyzet, hiszen a forduló nyertese, a Debrecen egyedüliként tudott nyerni a veszélyzónában lévő csapatok közül, és felzárkózott a vonal feletti együttesekhez. Az OTP bank Liga 25. fordulójáról minden, amit tudni érdemes, osztályzatok, statisztikák, elemzések, beharangozók és tudósítások négy oldalon.

Brazíliában áll a bál, külföldi kapitány jöhet. Az argentinoktól elszenvedett csúnya 4–1-es vb-selejtezős vereség után már nincs kapitánya az ötszörös világbajnoknak, és a szövetség a határon túl is nézelődik… Carlo Ancelottinál is kopogtatnak, de a legnagyobb eséllyel a portugál Jorge Jesus lehet a befutó – őt viszont Neymar olyannyira nem kedveli, hogy telefonon már fúrja is a szövetségnél. Gyenge Balázs háttéranyaga.

Varga Dénes Amerikában lehet ismét légiós. A szombaton 38 éves egyetlen katív olimpiai bajnok magyar pólós Los Angelesben népszerűsíti áprilisban a vízilabdát, és további szerepvállalásáról is szó van. Dumi amondó: az Egyesült Államok megmentheti a sportágat, ha sikerül felfejleszteni az ottani pólót. Varga Dénesen nem fog múlni… Szeleczki Róbert nagyinterjúja, címlapsztori két oldalon.

…és még: labdarúgó-elitligák, Fradi–Debrecen a női, Palasics visszatérése a férfi kézilabda NB I-ben, eldőlni látszó Erste Liga-elődöntő a hokisoknál, kardban világkupaverseny Budapesten, új elnök a súlyemelőknél, négy között a BL-ben a Fradi női pólósai

