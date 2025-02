Sztanyiszlav Csercseszov exkluzív interjút adott lapunknak; túl van első félévén a Veszprém elnökeként Bartha Csaba

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:



Sztanyiszlav Csercseszov exkluzív interjút adott lapunknak. A Ferencváros korábbi vezetőedzője vasárnap a Pancho Arénában tekintette meg a Fradi felcsúti rangadóját. „Amikor megláttam, hogy a Fradi a Puskás Akadémia otthonában játszik, döntöttem, és tíz perc múlva már meg is volt a repülőjegyünk. A feleségemmel egyébként is terveztük, hogy felkeressük az innsbrucki házunkat, így útba ejtettük Magyarországot. Nem volt a legjobb meccs. Öt perc után mondtam a mellettem ülőknek, sajnos a Fradi ezen a napon nem győz… Nem láttam a játékosokban azt a tüzet, ami elengedhetetlen az ilyen rangadón. Persze senkit sem szeretnék kritizálni, ha valaki, én is jól tudom, hogy a Puskás Akadémia ellen mennyire nehéz játszani.” Az oszét szakember Kubatov Gábor elnökkel is találkozott Felcsúton: „Köszöntünk, és átöleltük egymást. A múlt, a különös elválás nem került szóba, noha azóta most először találkoztunk személyesen.” Csercseszov lapunknak azt is elárulta, mire a legbüszkébb ferencvárosi időszakából.

2022. július 28-án a Pancho Arénában a portugál Guimaraest fogadta a Puskás Akadémia az Európa-konferencialigában, amikor Szolnoki Roland az első félidő hajrájában egy párharcot követően fájdalmas arccal terült el a játéktéren, majd hordágyon vitték le a pályáról. Kiderült, elszakadt az elülső keresztszalagja, és a porc is megsérült a térdében. Bő két és fél évvel később, 2025. február 1-jén, a Fehérvár elleni bajnoki rajton ugyanilyen sérülést szenvedett, ám ezúttal a másik, a bal lábában. Az egyszeres válogatott labdarúgó ennek ellenére azt mondta lapunknak: „Pozitívan várom az előttem álló heteket, hónapokat, mindenre fel vagyok készülve. Mindig az ember teste adja meg a választ arra, mennyi a kihagyás, de egy ilyen sérülésnél hat-hét hónappal lehet, kell számolni. Az előző sérülésemnél hét hónap után már tétmeccset játszottam, de nem szabad elfelejteni, akkor bakteriális fertőzés miatt még egy beavatkozásra szükség volt, és az kitolta a felépülési időt.”

Sokadvirágzását éli Bedő Krisztián, aki 31 évesen jobb erőben érzi magát, mint valaha. A világbajnok center 2013-ban Barcelonában még a vízilabda-válogatott keretének egyik legfiatalabb játékosaként lett aranyérmes, majd sokáig alapembere volt a válogatottnak, de aztán egyre ritkábban kapott meghívót, az előző ciklusban másokra számítottak a posztján. A bukaresti világkupa-selejtezőn csaknem három év kihagyás után csatlakozott a megfiatalított csapathoz – immár rutinos vezérként. „Bizonyára sokan leírtak, azt gondolták, hogy nincs esélyem már visszakerülni – mondta a Szolnok pólósa. – Ilyen hosszú kihagyás után ez teljesen érthető, én viszont éreztem, hogy sokkal több van bennem annál, amit az elmúlt néhány évben mutattam. A centerhiány miatt láttam rá esélyt, hogy eljöhet még az én időm, úgyhogy az életmódváltás mellett pluszmunkát végeztem, szerencsére meglett az eredménye.”

Túl van első félévén a Veszprém kézilabdaklub elnökeként Bartha Csaba. A sportvezető a lapunknak adott interjúban elmondta: „Ez az időszak az ismerkedéssel telt el, de arra büszke vagyok, hogy megnyertük a klubvilágbajnokságot, amivel kicsi történelmet írtunk, és amelynek a végén azért csak a Magdeburgot és a Barcelonát kellett legyőznünk, a magyar bajnokságban és a Bajnokok Ligájában pedig az első helyen állunk, és ilyen helyzetből tudunk ráfordulni a következő fél évre.” Hozzátette: „Az elmúlt fél év megerősített abban, hogy ezzel a tulajdonosi háttérrel, elképesztő szurkolói bázissal, ilyen kézilabda-szerető városban sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy az eredményeinkkel meg tudjuk hálálni a bizalmat. Ezért például ma már alapkövetelménynek tekintjük a Bajnokok Ligája négyes döntőbe jutást, a bajnoki cím vagy a Magyar Kupa megnyerését.” Bartha arról is beszélt, miben más a mostani feladata, mint volt a győri elnökösködés.

