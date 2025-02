Fontos gól: előnnyel várhatja a visszavágót a Fradi; A NOB-nak is el kell indulnia a normalitás felé

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Jó kezdésének köszönhetően korán megszerezte a vezetést a Ferencváros, Mohammed Abu Fani gólját követően azonban feljavult a Viktoria Plzen, és kiegyenlítetté vált a találkozó, de a magyar bajnokcsapat kedvezőbb helyzetből várja a csehországi visszavágót. A Fradi Európa-liga-mérkőzéséről részletes beszámoló a pénteki Nemzeti Sportban

A nyár óta a Wolfsburg akadémiáján nevelkedő Mándity Márkó tizenhat évesen már a Bundesliga-klub U19-es csapatában is játéklehetőséget kap – a tehetséges középpályással a főnixes évekről, németországi tapasztalatairól, Dárdai Bence inspiráló útjáról, valamint korábbi edzője, Szoboszlai Zsolt párhuzamáról beszélgetett Borsos László

Ilari Seppälä: Talán szélesebb volt a fehérvári gyűrű. A Kecskemét légiósa 31 ponttal vezette győzelemre a csapatát az Alba vendégeként úgy, hogy nyolcvanszázalékos pontossággal tüzelt távolról. A finn kosarast Győri Ferenc kérdezte

Minimális izgalom, tükörsima Veszprém-siker. A nagyon hatékonyan védekező Veszprém férfi kézilabdacsapata sima győzelemmel kezdte az évet a Bajnokok Ligájában, egy tízperces periódust leszámítva nem volt miért izgulnia, és 33–26-ra győzött a román Dinamo Bucuresti otthonában. Vincze Szabolcs beszámolója

A NOB-nak is el kell indulnia a normalitás felé. Donald Trump amerikai elnök megígérte, és úgy tűnik, hogy az elsők között meghozott intézkedéseivel be is tartotta a szavát, ami a női sport kategóriájának védelmét illeti a transzgender vagy a férfi versenyzőkkel szemben. A neves amerikai olimpiai úszóbajnok és nőjogi aktivista Donna de Varonától kezdve a korábbi magyar válogatott úszó és az amerikai egyetemi bajnoki rendszert, az NCAA-t jogilag perlő György Rékán át a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökjelöltjeinek egyik legesélyesebbikéig, Lord Sebastian Coe-ig bezárólag szinte kivétel nélkül mindenki óriási áttörésnek nevezi a biológiai nők sportjának védelméért kiálló Donald Trump-féle transzgenderellenes rendeletet. A Nemzeti Sport exkluzív interjúkkal járta körbe a kérdést. Csisztu Zsuzsa írása

