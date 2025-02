Böde lett a Fradi végzete; Győr: tavaly BL-döntő, idén edzőmeccs

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Öt pont maradt a Ferencváros hátránya, miután Böde Dániel duplájával nyert a Paks az Üllői úton. Az OTP Bank Liga 20. fordulójának záró mérkőzésén hatalmas lelkesedéssel és nem kis mázlival óvta a Bognár-csapat a kapuját a góltól, és ahogyan lenni szokott, végül a Paks talált be kétszer. A Zalaegerszeg pedig csatlakozott a kiesés ellen küzdő csapatok szuper hétvégéjéhez: a Kecskemét és a Nyíregyháza után a ZTE is győzött, mégpedig Újpesten. Elemzések, osztályzatok, nyilatkozatok és statisztikák három oldalon.

Törökország Mocsira és Sallaira vár. Mármint a Rizespor–Galatasaray csatára, amelyet hétfő este vívnak – Mocsi Attila beszélt a favorit isztambuliak, különösen Sallai Roland ellen várható ütközetről.

A Győr egy éve a mai Ludwigsburgot verte meg a BL-trófeáért, most pedig… az első félidő felénél 11–1-re is vezetett, könnyű edzőmeccsé silányította a csont nélküli negyeddöntőbe jutásról is döntő női kézilabda BL-csoportmérkőzést.

…és még: Szoboszlai Dominikék legyűrték a Wolverhamptont, a Juve pedig az Intert; Jannick Sinner az eltiltásáról; ki lesz az úr a Ferrari-háznál, Leclerc vagy Hamilton? Jászapáti Petra kórházban fejezte be a milánói world tour versenyt.

Ha pedig hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: a minap elhunyt kolumbiai edzőfejedelemmel, Kocsis Imrével; a 30 éve elhunyt olimpiai ezüstérmes egri úszólegendával, Bárány Istvánnal, a Bergen-Belsenben tragikus halált halt MTK-klasszissal, Nádler Pubival és az 1975-ös profi nehézsúlyú világranglistával Alitól Frazieren és Foremanen keresztül Bugner Jóskáig.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!