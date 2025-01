Pascal Jansen már-már New Yorkban; 2025-ben is egymást érik nálunk a csúcsesemények

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

A meglepő szilveszteri bejelentés után továbbra sincs edzője a Ferencvárosnak. A New Yorkba távozó Pascal Jansen pótlását sürgős lenne megoldani, hiszen már január végén sorsdöntő Európa-liga-meccsek várnak a Ferencvárosra, egyelőre Leandro irányít – a holland mesterért pedig félmilliárd forint körüli összeget fizethet a City Group.

Nem fogunk unatkozni 2025-ben sem – számos rangos sporteseménynek ad otthont Magyarország. Immár a 40. Formula–1-es futam lesz az átépítés alatt álló Hungaroringen, visszatér, mégpedig Balatonfőkajárra a MotoGP, cselgáncs-világbajnokságot rendezünk, és persze az MVM Dome ad otthont a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének. Továbbá Gyulai Memorial az atlétáknak, Tour de Hongrie a kerékpárosoknak, no meg teke- és maratoni kajak-kenu világbajnokság. És persze a labdarúgó-válogatott is a Nemzetek Ligája rájátszásában, no meg az őszi világbajnoki selejtezők során népesítheti be várhatóan a Puskás Arénát, továbbá a Ferencváros Európa-liga-meccséről – sőt reményeink szerint meccseiről – se feledkezzünk meg. Címlapsztori két oldalon.

Rég látott párharcot hozhat az OTP Bank Liga-tavasz. Az őszi szezont értékelő sorozat záró részében az első két helyezett áll a fókuszban, a tabellát vezető Puskás Akadémia és a vesztett pontok tekintetében a felcsútiaknál is jobban álló FTC.

Két arcot mutatott 2024-ben a magyar férfi vízilabda. Éves visszapillantó sorozatunkban, az éremről az Eb-n, a vb-n és az olimpián is lemaradó válogatott mellett a mérleg másik serpenyőjében a klubszinten mindent megnyerő Ferencváros áll. Patai Gergely elemző összeállítása egy oldalon.

Közeledik a férfi kézilabda-világbajnokság rajtja. A horvátországi torna előtt ezúttal a házigazdákra figyelünk, akik éppen a saját közönségük előtt próbálnak meg visszatérni a világelitbe. Az odáig vezető úton akár Chema Rodríguez együttesével is találkozhatnak...

