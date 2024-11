Golovin: A lányok már ki merik mondani, hogy a cél az érem az Eb-n; Megújulás előtt a Hungaroring

Az 1953-as londoni 6:3-as győzelem évfordulóján, a magyar labdarúgás napján, a Puskás Aréna tőszomszédságában Orbán Viktor miniszterelnök megnyitotta a Puskás Ferenc pályafutásának emléket állító Puskás Múzeumot. Ott voltunk az ünnepségen, amelyen Puskás hajdani klubja, a Real Madrid is képviseltette magát. A klasszis csatár, a klub jelenlegi nemzetközi igazgatója, Emilio Butragueno többek között arról beszélt, hogy „a Real Madrid közössége nem csupán úgy emlékszik Puskás Ferencre, mint egy labdarúgóra, aki a klub címerét és mezét viselve rendkívüli eredményeket ért el, hanem aki olyan értékeket képviselt, amelyekkel minden madridista szívét meghódította. Ezért a Real Madrid egész közösségét különleges büszkeséggel tölti el ennek a múzeumnak a megnyitása, ami egyben az előbb említett értékek közvetítését is szolgálja.”

A labda védhetetlenül csapódott a kapu jobb oldalába, a ferencvárosi Dibusz Dénesnek esélye sem volt – Bényei Ágoston, a diósgyőri középpályás parádés gólt szerzett, kissé jobbról, 19 méterről lőtt védhetetlenül a hálóba az Üllői úti bajnokin. „Jólesett a rengeteg gratuláló üzenet, az ilyen pillanatokért érdemes futballozni – mondta lapunknak a DVTK 21 éves játékosa. – Az esetek kilencven százalékában a kipattanóra kell érkeznem, így történt a Ferencváros ellen is. Miután a szöglet után a védő kifejelte a labdát, s az éppen felém kanyarodott, kapásból lőttem, és abban a pillanatban, ahogyan elhagyta a lábam, éreztem, ebből gól születik – életem gólját szereztem!” Bényei egy hónapja a Puskás Akadémia ellen tért vissza két és fél hónapos kihagyása után, akkor csereként beállva ő egyenlített.

A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején a hazai élmezőnybe tartozott a PMFC labdarúgócsapata. A kétezres években már az élvonal és a másodosztály között ingázott egészen 2015-ig, amikor az MLSZ visszasorolta a megyei első osztályba. „Kilenc évvel ezelőtt rendkívül negatívan hatott az utánpótlásunkra is, hogy visszasoroltak bennünket a megyei osztályba – nyilatkozta Junior mellékletünknek a PMFC szakmai igazgatója, Kulcsár Árpád. – Ekkor lényegében újra kellett építeni mindent. Dárdai Pál szakmai anyaga alapján, a pécsi sajátosságokat figyelembe véve alakítottuk ki a képzési rendszerünket. A Double Pass mérésein rendre remek értékelést kapunk, olykor az akadémiákat is megelőzve.” A PMFC fiúszakága tehetségközpontként működik, azaz nem tagja az államilag elismert sportakadémiák tíz klubot tömörítő körének. Kulcsár arról is beszélt, miként ellensúlyozzák ezt a versenyhátrányt.