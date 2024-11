Dombi Tibor: Sohasem akartam edző lenni; Szabó Szebasztián: Jó hatással van rám a Duna Aréna

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Négy hét múlva rajt a budapesti rövid pályás úszó-vb-n. Kovács Erika az 50 gyorson és pillangón induló Szabó Szebasztiánnal beszélgetett, aki szerint jó hatással van rá a Duna Aréna, visszavonulásra addig nem gondol, amíg nem érzi úgy, hogy elégedett az eredményeivel, és azt is elmondta, mit érzett, amikor megtudta, hogy megjavították 50 pillangón a világcsúcsát. Csisztu Zsuzsa pedig a World Aquatics (egyelőre ideiglenes) budapesti irodájának avatásáról számol be. Címlapsztori két oldalon.

Szombaton Hollandia, kedden Németország következik a Nemzetek Ligájában. Újra együtt Marco Rossi válogatottja, amelynek soraiból Sallai Roland válaszolt Telkiben a sajtó kérdéseire.

Dombi Tibor sosem akart edző lenni, de nem akart elszakadni a futballtól. A debreceniek örökös beugró másodedzője marad az újonnan kinevezett Nestor El Maestro stábjában is, és őszintén be is vallotta Bodnár Zalánnak, hogy pályaedzőként sokkal jobban érzi magát, mint amikor ő a főnök…

Nagy Antal szerint segíteni nehéz, ártani nagyon könnyű. A nyolcvanas évek bajnok Honvédjának csapatkapitánya a mai utódok siralmas NB II-es szereplése kapcsán ragadtatta magát erre a kijelentésre, képességbeli hiányosságokat lát, márpedig ezen Laczkó Zsolt vezetőedző sem könnyen javít – cserébe változatlanul él irányába a vezetők bizalma.

…és még: interjú Szélig Viktorral, a fehérvári hokisok általános igazgatójával, matekozás női kosarasaink Eb-re jutási esélyeiről, interjú Lukács Péterrel, férfi kézilabda-válogatottunk újoncával és Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság élén újrázni akaró elnökkel.

