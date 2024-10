Németh Hunor: dániai szupertehetség magyar mezben; újra jöhet a nemi szűrővizsgálat

A Nemzeti Sport szombat számából ajánljuk:

Az ENSZ ajánlását a NOB is elfogadhatja, rendrakás jöhet a kromoszómáknál. Egyre többen követelik, hogy világos határt húzzanak a női mezőnyben sportoló biológiai férfiak és a hölgyek között, és könnyen lehet, hogy ez hamarosan be is következik. Csisztu Zsuzsa kétoldalas összeállításában orvosi és jogi szakértők, továbbá az ügyben nem lankadó aktivisták is kifejtik álláspontjukat.

Németh Hunort fél Európa figyeli, magyar sztár van felnövőben Koppenhágában. Borsos László elutazott Dániába, hogy a Szoboszlaiékhoz hasonlóan Esterházy Mátyás keze alatt pallérozódó, hároméves kora óta északon élő 17 éves fiúval beszéljen, és megtudta tőle, hogy immár „kőbe van vésve” a magyar válogatottsága, és hogy életében nem izgult annyira, mint amikor már dán korosztályos válogatottként először átlépte a telki műintézmény küszöbét.

Következik az OTP Bank Liga 10. fordulója. A három szombati párharc egyik pikantériája, hogy a válogatottban is bemutatkozó diósgyőri Gera Dániel éppen volt csapata, az MTK ellen tér vissza Bosznia után a magyar élvonalba. Beharangozók két oldalon.

És ha szombat, akkor Képes Sport 12 oldalon. A két Andrásfi Tiborral, akik közül a papa nemcsak fia párbajtőrcsapatban nyert aranyának, hanem az öttusázó Gulyás Michelle vívóprodukciójának is fő letéteményese; Erwin Koemannal, akivel Borbola Bence a holland–magyar előtt találkozott Budapesten; az Antoine Griezmann-sorozat újabb epizódjával; a birkózó Mijaín Lópezzel és a kerékpáros Tadej Pogacarral.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!