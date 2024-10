Dibusz Dénes: A Tottenham játszhatna a BL-ben is; Ungvári Miklós: Kicsit be is sokalltam, elég is volt

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Dibusz Dénes: A Tottenham játszhatna a Bajnokok Ligájában is. A Ferencváros csütörtökön 18.45-től az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában az angol Tottenhammel csap össze az Üllői úton. A zöld-fehérek kapusa, Dibusz Dénes szerint a világ legerősebb bajnokságának egyik élcsapata érkezik a Groupama Arénába, s jó lenne megmutatni, ilyen szintű riválissal is fel tudják venni a versenyt. Borbola Bence írása

Külső segítség után, rangadó előtt Windecker József. Kihagyott tizenegyes után vált a Fehérvár elleni mérkőzés hősévé a pazar gólt szerző Windecker József, aki abban bízik, a vasárnapi rangadón a Paks ismét megfogja a Ferencvárost. A középpályással Zombori András beszélgetett

Tönkretették a sérülések a vb-győztes védőpárost. Raphaël Varane és Samuel Umtiti mindössze 25, illetve 24 éves volt, amikor alapemberként magasba emelhette 2018-ban a világbajnoki trófeát – karrierjük szomorú fordulatot vett az elmúlt hat évben. Mohai Dominik elemzése

A Veszprém először vagy a Magdeburg negyedszer? Valamelyik fél mindenképpen történelmet ír a csütörtöki döntőben, és ugyanígy tehet a Veszprémet irányító Xavi Pascual, aki második csapatával nyerhetné meg a kézilabda-klubvilágbajnokságot, ráadásul edzőként hatodszor emelhetné fel a trófeát, amire még sosem volt példa. Vincze Szabolcs beharangozója

Nagy Gergő: Idő kell, míg összeáll a kirakós. A magyar férfi jégkorong-válogatott és az FTC-Telekom korábbi csapatkapitánya, Nagy Gergő elmondta, hogyan éli meg a klubváltást, és hogy mire lehet képes új csapatával. A rutinos hokist Kapolcsi-Szabó Bence kérdezte

Ungvári Miklós: Kicsit be is sokalltam, elég is volt. Nem szerepelt jól a párizsi olimpián a magyar férfi cselgáncsválogatott. A szövetségi kapitány, Ungvári Miklós ennek okairól és következményeiről is beszélt. Kapolcsi-Szabó Bence interjúja

