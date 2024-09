Düsseldorfban a 2026-os vb-ért; Mervó csapat nélkül technikailag és mentálisan a csúcson

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Düsseldorfban már-már a vb-selejtezőt kezdi a magyar labdarúgó-válogatott. Borsos László kétoldalas beharangozójából kiderül, hogy a Nemzetek Ligája a 2026-os vb európai selejtezőjének kalapbeosztása miatt szinte élet és halál kérdése, márpedig egy németországi bravúr szombat este sokat lendítene a Rossi-tizenegy szekerén. Múltidézés, Marco Rossi és Julian Nagelsmann, Schäfer András és bosnyák–holland csoportmeccs, címlapsztori két oldalon.

…plusz teljes Nemzetek Ligája-paletta Cristiano Ronaldótól a szenvedő norvég sztárokig, a franciaverő olaszoktól, a Debrecenben Izrael ellen hazai pályázó belgákig további két oldalon

Mervó Bence csapat nélkül várja, hogy egyszer még futballozhasson… Mármint profiként, hiszen hosszú sérülések és kemény műtétek után a saját (!) pályáján azért játszik a haverokkal, és saját bevallása szerint technikailag és mentálisan még sosem volt ilyen magas színvonalon… Viszont kondíciója nem igazán van – csak a miheztartás végett: 2015-ben ő volt az U20-as labdarúgó-világbajnokság társgólkirálya.

A Fradi és a Győr is hazai pályán kezd a Bajnokok Ligájában. Ráadásul mindkét csapat célja és álma a final four, amire a Nemzeti Sport szakértője, Danyi Gábor szerint meg is van minden esélyük. Körkép, program, nyilatkozatok, lebonyolítás és prognózis egy oldalon.

És ha szombat, akkor Képes Sport 12 oldalon: Az olimpiai bronzérmes sportlövővel, Major Veronikával, akinek 2024 élete legboldogabb éve, a Formula–1 2025-ös szezonra várható pilótaduóival és a világ sportjának párizsi csúcssztárjaival, a háromszoros olimpiai bajnok csodaszép sprinterrel, Gabriel Thomasszal és az országúti kerékpár királyával, Remco Evenepoellal.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!