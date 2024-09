A Fehérvár kiütésével élre ugrott a Puskás; Sallai egyre több szerephez juthat

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Simán megverte a Fehérvárt, és vezeti a tabellát a Puskás Akadémia. Igaz, a Ferencváros egy meccsel kevesebbet játszott – egy hét múlva pedig az Üllői úton éppen Fradi–Puskás rangadót rendeznek. Nincs már nyeretlen csapat az NB I-ben, hiszen győzött az ETO – az OTP Bank Liga fordulózárásáról két oldalon.

Sallai Roland egyre több lehetőséghez juthat a Galatasarayban. A török bajnokság egyik sztárcsapatában a bemutatkozásakor neki rendelt nagyjából húsz percre is igen aktívan szállt be – így látta a híres, kétszeres vb-résztvevő nagybácsi, Sallai Sándor. A török futballról szóló kétoldalas összeállítás számba veszi a rég- és a közelmúlt ottani magyarjait, megszólaltatja a Rizesporban már a második idényét játszó Mocsi Attilát, és felgöngyölíti a Mourinho-sagát is.

Lehmann Csongor úgy érezte, még egy métert már nem tudna lefutni. Mondta mindezt a vichyi triatlon Európa-bajnokság megnyerése után, a sikert a felső polcra helyezi karrierjében, és célja, hogy valami hasonlót érjen el világbajnokságon is.

A 75 éves Tuncsik József egy repülőtragédiának is köszönheti, hogy válogatott lett. A magyar cselgáncs első Európa-bajnoka és olimpiai érmese emellett a hetvenes években megjelenő japán edzőkről és a távol-keleti filozófia rá gyakorolt hatásáról is részletesen beszélt Kapolcsi-Szabó Bencének.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet: az 1954-es szovjet–magyarral (1:1), a száz évvel ezelőtti tarthatatlan álamatőrséggel, Bozsik József egyetlen, 1974-es szövetségi kapitányi meccsével, és Rády Józseffel, három fegyvernem vívóklasszisával.