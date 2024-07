Toto Wolff szerint Magyarország a legjobb F1-es nagydíjhelyszín; Marco Rossi figyelmeztette Lisztes Krisztiánt

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A Mercedes sikerkovácsa, Toto Wolff osztrákként jól ismeri Magyarországot, kedveli hazánk nagydíjának hangulatát, ezért ha kérdezik tőle, melyik versenyre érdemes kimenni, a hungaroringit javasolja. Zsoldos Barna interjúja

Lando Norris nagyon izgalmas időmérőt nyert meg a Hungaroringen. A szemerkélő esőben kezdődő, balesetekkel tarkított mogyoródi kvalifikáción egy hajszállal csapattársa, Oscar Piastri előtt szerezte meg a pole pozíciót. Max Verstappennek is volt esélye. A Formula–1 Magyar Nagydíjának szombati versenynapjáról Patai Gergely és Zsoldos Barna tudósított

Tosin Kehinde: Mi vagyunk a jobbak, ezt be kell bizonyítanunk! A Manchester Unitednél nevelkedett nigériai Tosin Kehinde balszerencsés időszak után alapemberré válna a Fradiban, és már a The New Saints elleni BL-selejtezőben letenné a névjegyét. Borbola Bence interjúja

Bősze Levente a válogatottról és a Real Madridról álmodozik. A dunaszerdahelyi, egyben a magyar labdarúgás egyik fontos nyári eseménye Bősze Levente nevéhez fűződik: a tizenöt éves labdarúgó profi szerződést írt alá a DAC-nál, és bemutatkozott, sőt gólt is szerzett a jövő héten már a Konferencialigában szereplő csapatban. Duducz Tibor írása

A német sajtónak nyilatkozó Marco Rossi szerint Lisztes Krisztiánban nagy potenciál rejlik, de teljesítenie kell és alázatosnak lennie, ha meg akarja tenni a következő lépést a Frankfurt labdarúgójaként. Smahulya Ádám háttéranyaga

Magyar súlyemelő nélkül rendezik meg az olimpiát. 1956 óta a párizsi lesz az első olyan olimpia, amelyre nem jutott ki magyar súlyemelő. A hazai szövetség elnöke, Dobos Imre szerint ezért elsősorban a nemzetközi szövetség új szabályai a felelősek. A sportág első emberével Beke Zsombor beszélgetett

Losonczi Dávid sokáig magával is küzdött amiatt, hogy a tavalyi belgrádi világbajnokság döntőjében nem az ő kezét emelték a magasba, ám a 87 kilogrammos kötöttfogású birkózó két elégtételt is átélhetett a történtek miatt: a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) utólag őt is vb-aranyérmesnek nyilvánította, s júniusban Budapesten drámai körülmények között bizonyította, ő a súlycsoport legjobbja. Noha olimpiai bajnoki címre esélyesként utazik Párizsba, nem szeretne pluszterhet tenni magára azzal, hogy kijelenti, a dobogó felső fokára szeretne állni. Párizsi reménységünket Krasznai Bence kérdezte

