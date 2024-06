Pályán a magyar válogatott; Momir Ilics: Úgy érzem, Veszprémbe tartozom

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Az Európa-bajnokságon a Borussia Dortmund gyakorlatilag bezárt. A Signal Iduna Parkot átadták az Európai Labdarúgó-szövetségnek, így a létesítményen belül kizárólag a tornával kapcsolatos események zajlanak, azaz mérkőzések, néhány edzés és sajtótájékoztatók. A stadion ugyanakkor egy jóval nagyobb sportközpontként is működő rekreációs park, a Westfalenpark része, amelynek egyik ékszerdoboza a BVB múzeuma, a Borusseum. Noha az Eb alatt a múzeum elvileg zárva tart, tudósítónknak sikerült bejutnia, s riportjából kiderül: érdemes volt élelmesnek lennie, hiszen a tárlat lenyűgöző: nemcsak azt mutatja be, milyen a Borussia 1909 óta íródó története, s nem csupán a klub fejlődését és a stadionjait ismeri meg belőle a látogató, hanem azt a szoros köteléket is, amely az egyesület és a szurkolók között létezik.

Interjút adott lapunknak Momir Ilics. A Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának távozó szerb vezetőedzője elmondta, már az akadémián is volt egy víziója arról, hogyan akarja játszatni a csapatát: masszív védekezésre alapozva futni és minél több gólt szerezni, minél látványosabban játszani. A három év alatt mindent megtettek segítőjével, Gulyás Péterrel e cél érdekében, és ez a stílus a legutóbbi idényben látszott a legjobban. „Sohasem felejtem el, a világ legjobb klubja lehetőséget adott nekem, hogy fejlődjek, dolgozzak. Tizenegy éve vagyok Veszprémben, úgy érzem, ide tartozom. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam megadni a klubnak, amire annyira vágyik, a BL-trófeát ” – tette hozzá. A jövőjéről annyit mondott, egyelőre vár, s felnőttegyüttesnél szeretne dolgozni.

A tornász Mészáros Krisztofer az októberi antwerpeni világbajnokságon szerzett olimpiai kvótát egyéniben – a hőn áhított csapatkvalifikáció viszont nem sikerült. A Győri AC sportolója lapunknak azt mondta, „életem legnagyobb versenyére készülök, egy két hétig tartó versenyre, amelyen nem csak tornászok szerepelnek, vagyis ahol lesz módom más sportolókkal is beszélgetni, és ha túl vagyok a versenyemen, még szurkolni is tudok nekik…. Huszonkét éves vagyok, és bár ez lesz az első olimpiám, vannak magammal szemben elvárásaim, és minden meg is teszek azért, hogy ezeknek megfeleljek, de szeretném élvezni is a versenyt, hiszen csak akkor tudok jó gyakorlatokat csinálni, ha élvezem a tornát. A jó gyakorlatokból jönnek, jöhetnek a döntők – érmet pedig csak döntőben lehet szerezni.”

