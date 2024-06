Letette az állampolgársági esküt az amerikai Nathan Reuvers, interjú Fazekas Gergővel

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Sokan kritizálták a dublini vereség után a labdarúgó-válogatottat, a BL-győztes Real Madrid megszerezte Kylian Mbappét is, csökken az NB II létszáma. Az NS-kerekasztal keretében e három témát vitattuk meg Csank Jánossal, Pásztor Józseffel és Hajdú B. Istvánnal. A korábbi szövetségi kapitány, Csank az NB II létszáma kapcsán azt mondta: „Nem örülök, hogy szűkítik az NB II-t. Lebegtetik a tizenhat csapatos élvonalat is, de szerintem sohasem lesz már olyan sok együttes az élvonalban. Tizennyolc alá nem engedtem volna a másodosztály létszámát, sőt még a kétcsoportos NB II-t is el tudnám képzelni. Be kell látni, a piramis alja ma már az NB III, a megyei futballt el kell felejteni. Nincsenek téeszek, kátéeszek, sok helyen heti két edzés van.”

Pénteken letette az állampolgársági esküt az amerikai Nathan Reuvers, aki így honosított centerként mostantól a magyar férfiválogatottban szerepel. A 25 éves, 211 centiméter magas Valenciában játszó középjátékosnak a magyar szövetségi kapitány, Gasper Okorn volt az edzője a horvát Cibona Zagrebnél, amellyel bajnokságot és kupát nyertek. Reuvers Minnesotában, Lakeville-ben született és ott is járt középiskolába, és ifjú korában focikapus volt. Lapunknak azt mondta: „Bármilyen hihetetlen, jól védtem! Főleg ahhoz képest, amilyen magas voltam. De mellette baseballoztam és kosaraztam is 16 éves koromig, utóbbiban voltam a legtehetségesebb, ezért választottam végül ezt a sportágat.”

Fazekas Gergő márciusban a magyar férfi kézilabda-válogatottal kiharcolta az olimpiai részvételt, majd klubjával, a Wisla Plockkal megnyerte a lengyel bajnokságot és a kupát is, amire másfél évtizede nem volt példa. A Képes Sportnak adott interjúban többek között arról is beszélt, hogy míg „Magyarországon a rivális klubok játékosai között jó kapcsolat, akár barátság is kialakulhat, Lengyelországban biztosan nem. Tavaly decemberben az alapszakaszban játszottunk a Kielcével Plockban, a mérkőzés 2 óra 45 percig tartott. Minden második percben vagy összeakadt valaki valakivel, és kisebb bunyó alakult ki, vagy berohantak a szurkolók a pályára, vagy a két edző szólalkozott össze.

