Nemzeti Sportrádió

A futsal BL-ben bíráskodhat a magyar játékvezető – hivatalos

M. B.M. B.
2026.10.15. 17:10
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Szilágyi Norbert (sárgában) a futsal BL-ben bíráskodhat (Fotó: mljt.hu)
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játékvezető-küldés Szilágyi Norbert futsal Bajnokok Ligája
A futsal Bajnokok Ligája főtáblájának negyedik csoportjában kapott feladatot Szilágyi Norbert játékvezető – derül ki az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) tájékoztatásából.

A 40 esztendős játékvezető a sorozat 4. csoportjának hollandiai minitornáján lesz érdekelt, ahol a hazai Tigers Roermond két meccsén, a spanyol El Pozo Murcia és az ukrán HIT Kijev elleni találkozón a fő játékvezetői páros tagjaként (társai a finn Arttu Kyynäräinen, illetve a bolgár Kalojan Kirilov lesznek), a Benfica–HIT Kijev mérkőzésen pedig tartalék játékvezetőként működik közre. A harmadik, utolsó forduló játékvezetői beosztását az UEFA helyszíni megfigyelője, az olasz Alessandro Malfer készíti el a második forduló után. 

A futsal BL főtábláján az első négy csoportból (amelyek a kiemelési rangsor 1–11. és 16–19. helyezettjeit tartalmazzák) az első három helyezett jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, míg a maradék négy kvartettből (amelyek a 12–15., ill. 20–23. helyen kiemelt csapatokat, valamint a selejtezőből bejutott nyolc együttest tartalmazzák) csupán a csoportgyőztesek jutnak tovább. A magyar bajnok Újpest az 5. csoportba került (az azeri Araz Naxcivan, a bosnyák Buba Mara és a lengyel Piast Gliwice társaságában), és csoportgyőztesként mehet csak tovább. 

 

játékvezető-küldés Szilágyi Norbert futsal Bajnokok Ligája
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