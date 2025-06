Klubvilágbajnokság: az európai nagyok a „halálcsoport” esélyesei

PARIS SAINT-GERMAIN

Kis túlzással „halálcsoportként” is emlegethetnénk a FIFA-klubvilágbajnokság B jelű kvartettjét, amelyben az európai futball jelenlegi uralkodója, a friss Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain a legnagyobb favorit. A párizsiak a klub-vb újoncai, az UEFA négyéves listájáról a második legjobb együtthatóval kvalifikáltak a tornára, de mindenképpen az egyik legnagyobb esélyesnek számítanak. A csapat vezetőedzője, Luis Enrique számára ugyanakkor nem ismeretlen terep a klubvilágbajnokság, 2015-ben, Jokohamában az FC Barcelona mestereként már felemelhette a trófeát, a katalánok akkor az argentin River Plate-et múlták felül 3–0-ra a döntőben.

Érdekesség, hogy a spanyol szakember párizsi sikerének az egyik titka éppen az, hogy megszabadult a gigafizetésükhöz képest meglehetősen visszafogottan teljesítő csillagoktól, így nem találjuk már a keretben sem Lionel Messit, sem Neymart, de Luis Enrique Kylian Mbappé tavaly nyári távozását is gyakorlatilag egy vállrándítással elintézte. A tréner az újabb „galaktikus” transzferek helyett életet lehelt a Barcelonában csak vergődő, állandóan sérült Ousmane Dembélébe, aki klasszis teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat; tavaly augusztusban leigazolta a Rennes ifjú ígéretét, a 20 éves Desiré Douét; a téli átigazolási időszakban a Napoliból elhozta a grúz csatárfenomént, Hvicsa Kvaracheliát; összerakta a Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha középpályássort, amelynek technikai tudásánál már csak az elszántsága és a győzni akarása nagyobb; s a világ legjobb szárnyvédői közé tartozó Asraf Hakimi, Nuno Mendes kettősből is kihozta a maximumot. Az eredményt láttuk, a PSG gyakorlatilag megsemmisítette az Intert a BL-döntőben, és lehet, hogy a Barcelona talán szebben focizik a franciáknál, de hatékonyabban aligha – mindenképpen nagy meglepetés lenne, ha a párizsi csapat nem jutna el legalább az elődöntőig.

A tizennégy éve a csapattal dolgozó Diego Simeone a stabilitás garanciája az Atlético Madridnál (Fotó: Getty Images)

ATLÉTICO MADRID

Az Atleti ugyancsak először jár a klub-vb-n, s akárcsak a párizsiak esetében, a madridi csapat legnagyobb erőssége is a vezetőedzőjében rejlik, Diego Simeone nem kevesebb mint 14 éve irányítja a „matracosokat” – közmegelégedésre. Az argentin tréner eddigi szolgálati ideje alatt két spanyol bajnokságot, egy Király-kupát, két-két Európa-liga- és Európai Szuperkupa-győzelmet, valamint két Bajnokok Ligája-ezüstöt mondhat magáénak, ami a Real Madrid és az FC Barcelona árnyékában nem kis szó. Simeone egyébként a pragmatikus edzők táborát erősíti, nem feltétlenül csapata látványos futballja miatt tett szert trénerként világhírnévre, ám az eredmények egyértelműen őt igazolják.

Lássuk hát a keretet, amellyel a mester dolgozik! A kapuban megkérdőjelezhetetlen a 32 éves szlovén Jan Oblak helye, aki Simeone kezei alatt a világ egyik legjobbjává nőtte ki magát, míg a védelemben a spanyol válogatott Robin Le Normand és az uruguayi José María Giménez mellé felnőtt Clément Lenglet, aki jelen idő szerint ugyan a Barca játékosa, de a madridiak minden követ megmozgatnak, hogy a franciát már a június 10-éig tartó rendkívüli átigazolási időszakban újra megszerezzék. A középpályán a 33 éves csapatkapitány, Koke továbbra is kirobbanthatatlan, mellette a Chelsea-től érkezett angol válogatott Connor Gallagher és az argentin világbajnok Rodrigo De Paul szorgoskodik, elöl pedig a szintén 2022-es vb-győztes Julián Álvarez és a klubikon Antoine Griezmann mellett egyre inkább kezd klasszissá érni Simeone fiacskája, Giuliano, aki immár stabil tagja az argentin válogatottnak. Mint említettük, június 10-éig még befuthat egy-két új arc, de ez a keret is sokra hivatott – minden tiszteletünk a Botafogo, Seattle Sounders kettősé, ám alighanem a továbbjutás szempontjából a PSG, Atleti páros lesz a nyerő. Mindenesetre a június 15-ei, Pasadenában rendezendő PSG–Atlético Madrid összecsapás a csoportkör egyik legnagyobb csemegéjének ígérkezik.

Diadalittas riói játékosok: a Botafogo 2024-ben mindent vitt (Fotó: Getty Images)

BOTAFOGO

A jelenleg is futó brazil bajnokság 6. helyezettje az utóbbi néhány évben megjárta a poklot, hogy aztán mennybe menjen – az elcsépelt szófordulat a riói csapat esetében nagyon is tükrözi a valóságot. A 121 éves brazil egyesület, amely olyan nagyszerű futballistákat adott a világnak, mint a csapat stadionjának névadója, Nílton Santos vagy a vele együtt kétszer világbajnoki címet nyerő, tragikus sorsú Mané Garrincha, 2020-ban amellett, hogy hihetetlenül eladósodott, kiesett a másodosztályba, s gyakorlatilag a megszűnés szélére sodródott. A csapat aztán Enderson Moreira edző vezetésével visszajutott az élvonalba, s 2022-ben jött a gazdasági mentőöv is: az angol Crystal Palace többségi tulajdonosa, az amerikai virtuálisvalóság-guru John Textor egyik holdingja révén kilencvenszázalékos részesedést vásárolt a klubban – el lehetett indulni felfelé.

A menetelés nem is akármilyenre sikeredett, két évvel később a csapat megnyerte – története során harmadszor – az országos bajnokságot, s a Libertadores-kupát is, amelynek Buenos Aires-i döntőjében Luiz Henrique, Alex Telles és Júnior Santos góljaival a szintén brazil Atlético Mineirót győzte le 3–1-re. Az akkori gólszerzők közül jelenleg csak a 12-szeres brazil válogatott Alex Telles erősíti a rióiakat, ott volt viszont a pályán, és most is ott lehet a keret jelenlegi legértékesebb játékosa, a szintén brazil válogatott középcsatár, Igor Jesus – ha el nem viszi az iránta állítólag élénken érdeklődő Nottingham Forest, amely a „magányos csillagnak” becézett klub keretéből a balbekk Cuiabanóra és a középső védő Jair Cunhára is szemet vetett. Várjuk a fejleményeket, mint ahogy azt is, hogy a brazilok labdába tudnak-e rúgni a két európai gigász mellett.

Obed Vargas 19 évesen a Seattle Sounders egyik legjobbja (Fotó: Getty Images)

SEATTLE SOUNDERS

Ha valamit nyugodt szívvel kijelenthetünk, az az, hogy a Washington állambeliek az esélytelenség angyali nyugalmával várhatják a klubvilágbajnokság küzdelmeit. A CONCACAF Bajnokok Ligájának 2022-es győztese egyedül abban bízhat, hogy mindhárom csoportmeccsét hazai pályán, a Lumen Fielden játssza, papíron ugyanis az ellenfelek egytől egyik nagyobb játékerőt képviselnek a 2007-ben alapított klubnál, amely jelenleg az 5., rájátszást érő helyen áll a Major League Soccer Nyugati konferenciájában.

A Brian Schmetzer irányította kétszeres MLS Cup- és négyszeres US Open Cup-győztes Sounders keretében nem találhatunk sztárokat, legértékesebb labdarúgójuk az alaszkai Anchorage-ben született, de mexikói korosztályos válogatott középpályás, a 19 éves Obed Vargas, akit jelenleg 6 millió euróra taksálnak a Transfermarkt szakértői. Nem sokkal marad el Vargastól árban szűrőtársa, a csapat egyik legtapasztaltabb tagja, a 30 éves, 37-szeres amerikai válogatott Christian Roldán: a salvadori útlevéllel is rendelkező középpályás élete egyik legjobb szezonját futja, s amellett, hogy a piszkos munkát is elvégzi, hatékonyan segíti a támadójátékot is. Elöl egy másik amerikai válogatott, Jordan Morris viheti a prímet, amennyiben a tornára teljesen felépül sérüléséből, a karmesteri pálca pedig a 38-szoros szlovák válogatott Albert Rusnák kezében van – kérdés, hogy ilyen ellenfelekkel szemben mennyire jutnak majd szóhoz a támadószekció tagjai...

FIFA KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

B-CSOPORT

Június 15., Pasadena, Rose Bowl

Paris Saint-Germain (francia)–Atlético Madrid (spanyol)

Június 15., Seattle, Lumen Field

Botafogo (brazil)–Seattle Sounders (amerikai)

Június 19., Seattle, Lumen Field

Seattle Sounders (amerikai)–Atlético Madrid (spanyol)

Június 19., Pasadena, Rose Bowl

Paris Saint-Germain (francia)–Botafogo (brazil)

Június 23., Seattle, Lumen Field

Seattle Sounders (amerikai)–Paris Saint-Germain (francia)

Június 23., Pasadena, Rose Bowl

Atlético Madrid (spanyol)–Botafogo (brazil)