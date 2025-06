FK Csíkszereda: magyar játékosokkal az élvonalban – Paksról már igazoltak

A történelmi feljutás után a román élvonalban is hű marad elveihez az FK Csíkszereda: a székelyföldi klub a Superligának is elsősorban magyar ajkú és a Kárpát-medencéből származó játékosokkal vágna neki.

A csíkszeredai csapat június 9-én kezdi el a felkészülést első élvonalbeli idényére, előbb a hagyományos, Hargitafürdőn zajló magaslati edzőtáborban gyűjtik az erőt a labdarúgók, majd Ausztriába utaznak. A Superliga 2025–2026-os kiírása július 11-én rajtol, és a másodosztályban megszokottnál hosszabb és megterhelőbb időszak vár a szeredai együttesre.

„Több mint tízzel több találkozót játszunk majd az élvonalban, mint tavaly a másodosztályban, a Román Kupával együtt legalább negyvenhárom tétmérkőzésünk lesz. Ezért nem feltétlenül játékosokat akarunk cserélni, inkább létszámban feltölteni a keretet. A jelenlegivel kapcsolatban ugyanis semmi kifogásom sem lehet, meg akarjuk tartani azokat, akik szívüket-lelküket kitették a feljutásért” – vázolta az FK átigazolási stratégiáját a Nemzeti Sportnak Szondy Zoltán klubelnök, hozzátéve, hogy lehetőség szerint mind a 25 felnőtt futballistának fenntartott helyet szeretnék betölteni a Profi Ligánál bejegyzett névsorban. Ilyés Róbert vezetőedző egyébként korábban úgy nyilatkozott, hat játékos igazolását tartja szükségesnek.

A szerződtetni kívánt labdarúgókat pedig az eddigi elveikhez ragaszkodva – a Székelyföld Labdarúgó Akadémia növendékei mellett – továbbra is az erdélyi és a magyarországi futballisták között keresik. A Kárpát-medencén kívülről származók közül csak a 2024 elején érkezett brazil Anderson Cearával és a spanyol-marokkói Soufiane Jebarival számolnak, utóbbi már nyolc éve Csíkszeredában futballozik és magyarul is megtanult. A magyarországi labdarúgók megszerzésével kapcsolatban azonban nem várt problémával szembesült a székelyföldi klub: az MLSZ által a következő idénytől bevezetendő 5+6-os szabály – vagyis öt magyar futballista szerepeltetése, ebből legalább egy U21-es – Szondy kifejezésével élve felrobbantotta a piacot, mert a klubok által kért kivásárlási árak és játékosok fizetési igényei is a többszörösére nőttek.

„Most négyszer nagyobbak ezek a számok, mint télen voltak. Akadt olyan, akiről megegyeztünk százezer eurós kivásárlási árban és hatezer eurós havi fizetésben, aztán félmillióra, illetve tizenöt ezerre ugrottak az összegek” – említett egy konkrét esetet a csíkszeredai klubvezető.

Szondy szerint nagyjából tíz anyaországi futballista iránt érdeklődnek, de ez még nem jelenti, hogy valamennyit szerződtetik is (úgy tudjuk, hogy például az NB I-ből kiesett Kecskemétből több játékos is szóba került, így az FTC-től kölcsönben a KTE-nél szerepelt Pászka Lóránd, valamint Pálinkás Gergő, Katona Levente, Nagy Krisztián, az NB II-es Csákvártól pedig Nagy Zoárd). Konkrét neveket pedig csak akkor mondanak majd, ha az adott labdarúgó már aláírta a szerződését. Egyelőre egy ilyen van: a Pakstól eddig kölcsönben szerepelt védő, Hegedűs János játékjogát végleg megszerezték a csíkiak.

Hegedűs János (labdával) a kölcsönszerződése lejártával is Csíkszeredában folytatja a pályafutását (Fotó: FK Csíkszereda)

Csíkszeredában elsősorban védekező középpályást, szélső védőket és gólerős befejező csatárt keresnek, de tapasztalt kapus is érkezhet – tárgyalnak egy erdélyi hálóőrrel, de az első számú kapus továbbra is a román U19-es válogatott Simon Máté lenne, akivel a Superligában kötelező U21-es játékos szerepeltetését is kipipálná az FK. A klubelnök ráadásul úgy látja, más akadémistáik is készen állnak az élvonalra, példaként a 2007-es születésű középpályást, Bödő Efraim Zoltánt említve, aki az előző idényben 23 tétmérkőzésen szerepelt.

Az élvonalból kiesett Sepsi OSK játékosai közül is átvehet egyet-kettőt a szeredai klub, ám mivel Szentgyörgyön még nincs kinevezett vezetőedző, konkrét nevekről sem tárgyaltak. Azt viszont Szondy is elismerte, hogy a csíkszeredai akadémián nevelkedett, tavaly a Sepsinél játszó Omar El Sawyt szívesen kölcsönvennék a Rapidtól, ha a bukarestiek nem számolnak vele alapemberként.

A távozók listáján egyelőre az előző idényben keveset játszó Pintér Bence, Kovács Lóránt és Fülöp Lóránd neve szerepel, a DAC-tól kölcsönvett védő, Kovács Márk pedig visszatér a csallóközi klubhoz. Szondy Zoltán lapunknak elárulta, két akadémista játékos, valamint a brazil Anderson és a házi gólkirály, a szlovák Jozef Dolny eladására is kaptak ajánlatot, de valamennyit elutasították.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FK CSÍKSZEREDÁNÁL

Érkezők: Hegedűs János (kölcsön után végleg, Paksi FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Omar El Sawy (egyiptomi-román, FC Rapid, legutóbb kölcsönben Sepsi OSK – Románia), Katona Levente (Kecskemét), Nagy Krisztián (Kecskemét), Nagy Zoárd (Csákvár), Pálinkás Gergő (Kecskemét), Pászka Lóránd (Ferencváros, legutóbb kölcsönben Kecskemét)

Távozók: Fülöp Lóránd, Kovács Lóránt, Pintér Bence

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Kovács Márk (román-magyar, DAC – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –